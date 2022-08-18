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CHP'li Tekirdağ Belediyesi zam isteyen işçileri drone ile fişledi!

Son dakika haberine Maaşlarının yetersiz olduğunu savunan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, belediyenin yeni binası önünde protesto yaptı. Bu sırada çatıda bulunan bir kişi de bu anları gizlice drone ile görüntülemek istedi. Bunu fark eden işçiler, drone ve sahibine tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 12:20
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CHP’li Tekirdağ Belediyesi zam isteyen işçileri drone ile fişledi!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, ikinci kez maaş eylemi yaptı. Maaşlarının yetersiz olduğunu ve geçinemediklerini savunan işçiler belediyenin yeni binası önünde seslerini yükseltti.

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CHP’li Tekirdağ Belediyesi zam isteyen işçileri drone ile fişledi!

Yaklaşık olarak mağdur 500 çalışanın bulunduğu protestoda, belediye binasının çatısından gizlice drone gönderildi.

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CHP’li Tekirdağ Belediyesi zam isteyen işçileri drone ile fişledi!

İşçileri bu yöntemle görüntülenmeye çalışılırken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, güvenlik birimlerinden izinsizce işçilerin üzerine gönderilen dronu kullanan şahsın peşine düştü.

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CHP’li Tekirdağ Belediyesi zam isteyen işçileri drone ile fişledi!

Polisin o bölgeye doğru yöneldiğini fark eden şahıs, bir an drone cihazını geri çekmeye çalıştı.

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CHP’li Tekirdağ Belediyesi zam isteyen işçileri drone ile fişledi!

Dronlu şahsın o anları, kameralar tarafından da saniye saniye görüntülendi.