CHP'li Tekirdağ Belediyesi zam isteyen işçileri drone ile fişledi!

Son dakika haberine Maaşlarının yetersiz olduğunu savunan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, belediyenin yeni binası önünde protesto yaptı. Bu sırada çatıda bulunan bir kişi de bu anları gizlice drone ile görüntülemek istedi. Bunu fark eden işçiler, drone ve sahibine tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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