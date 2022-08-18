Yunanistan terör yuvasına döndü! Türkiye’den kaçan teröristler sığınma için yalvardı

ORDUDAN ATILAN FETÖCÜ ASTSUBAY'DA ARALARINDA

Görüntülerde yer alan diğer bir ismin Mikail Tekin olduğu tespit edilirken, Tekin'in FETÖ/PDY mahrem yapılanması içerisinde askeri personel olarak faaliyet yürüttüğü, örgüt içerisinde sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan haberleştikleri tespit edilen astsubaylardan olduğu, ifade ve teşhislerde adının geçtiği ortaya çıktı. KHK ile kamu görevinden çıkarılan Tekin'in, "terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

PKK'LILAR İLE BİRLİKTE GİTTİLER

Aynı telefondan ve peş peşe çekildiği değerlendirilen görüntülerde, mekanın ve görüntü çekilen telefonun aynı olmadı dikkat çekti. Görüntülerde FETÖcülerin yanısıra PKK'lıların da yer aldığı ortaya çıktı.