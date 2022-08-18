18 Ağustos 2022, Perşembe
Yunanistan terör yuvasına döndü! Türkiye’den kaçan teröristler sığınma için yalvardı
Bir grup kaçak, mısır tarlası içerisinde çektikleri video ile Yunanistan'dan sığınma talep etti. Bu görüntüler, sosyal medya platformu Twitter'da Özgür Medya "@Ozgurmedya_TR" isimli ve kullanıcı adlı hesap üzerinden, "Çok ACİL yayalım lütfen" ifadeleri kullanılarak paylaşıldı. Videoda yer alan kişilerin FETÖ ile PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan ve Yunanistan'dan sığınma talep eden kişilerden birinin, İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever olduğu tespit edildi.
Giriş Tarihi: 18.08.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 13:50
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