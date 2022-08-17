Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?

Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

• Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)

• Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (aslı ve fotokopisi)

• Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi

• Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

• Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)

• Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

• Sağlık Raporu (6 Aylık)

• Bir adet fotoğraf

• Varsa diğer sertifikalar

• Varsa KPSS Sonuç Belgesi

• Askerlik Durum Belgesi

• Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek

lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

• Kurs/Seminer Belgesi (varsa)