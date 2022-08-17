17 Ağustos 2022, Çarşamba
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?
Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala gözler ücretli öğretmenlik başvurularına çevrildi. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenler, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.08.2022 12:40
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