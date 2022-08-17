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Haberler Galeri Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala gözler ücretli öğretmenlik başvurularına çevrildi. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenler, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2022 12:40
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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlik başvuruların alınıyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvurusunu yapan adaylar, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Henüz başvuru yapamayanlar ise başvuruların biteceği tarihi araştırıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ayı itibarıyla alınmaya başladı. Başvuru tarihleri ilçeden ilçeye farklılık gösteriyor. Bu kapsamda, başvuru yapmak isteyen adayların bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden ücretli öğretmenlik ilanını incelemeleri gerekiyor.

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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022-2023 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Görevlendirmesi yapılan öğretmenlere sms veya mail yoluyla bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme yapılan öğretmenler aşağıdaki belgeleri görevlendirildikleri Okul Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Belgeleri teslim etmeyen veya göreve başlamayan öğretmenlerin yerine yeniden görevlendirme yapılacak.

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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?

Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

• Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)
• Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (aslı ve fotokopisi)
• Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi
• Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
• Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)
• Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
• Sağlık Raporu (6 Aylık)
• Bir adet fotoğraf
• Varsa diğer sertifikalar
• Varsa KPSS Sonuç Belgesi
• Askerlik Durum Belgesi
• Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek
lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
• Kurs/Seminer Belgesi (varsa)