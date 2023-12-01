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Haberler Galeri CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun en yakını suç makinesi çıktı: 9 ayrı kaydı var! Ağır cezada...

CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun en yakını suç makinesi çıktı: 9 ayrı kaydı var! Ağır cezada...

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Batı Bölge Koordinatörü ve 20 yıldır CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun en yakınında bulunan Fatih Akkentli adeta suç makinesi çıktı. Akkentli'nin adli sicilinde 9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilirken, en son belediyeyi eleştiren gazeteci Ahmet Gözen'e hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı. Akkentli'nin ayrıca Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yağma suçundan yargılandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.12.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 09:22
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CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun en yakını suç makinesi çıktı: 9 ayrı kaydı var! Ağır cezada...

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Özlem Çerçioğlu'nun sağ kolu Batı Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli suç makinesi çıktı. Çerçioğlu'nun prensi Akkentli'nin adli sicilinde 9 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Suç makinesi Akkentli'nin geçtiğimiz günlerde CHP'den Söke Belediye Başkan aday adaylığını açıklaması ise büyük şaşkınlık yarattı.

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CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun en yakını suç makinesi çıktı: 9 ayrı kaydı var! Ağır cezada...

Belediye şirketinde taşeron işçi olduğu halde kendisini Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Koordinatörü diye tanıtan Akkentli'nin, kendisine özel makam odası yaptırdığı, makam odasında kabuller yaptığı, belediye çalışanlarına buradan talimat verdiği belirtildi.

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CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun en yakını suç makinesi çıktı: 9 ayrı kaydı var! Ağır cezada...

BELEDİYEYİ ELEŞTİREN GAZETECİYE HARAKET ETTİ, CEZA ALDI
Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde belediyeyi eleştiren bir yazı yazdığı için telefonla arayıp gazeteci ve köşe Yazarı Ahmet Gözen'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Fatih Akkentli'ye 75 gün hapis cezası verildi.

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CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun en yakını suç makinesi çıktı: 9 ayrı kaydı var! Ağır cezada...

Mahkeme, istinaf yolu kapalı olmak üzere verilen karar sonrası Büyükşehir Belediyesi personeli Akkentli hakkında daha önce ceza hükmü ile sonuçlanan ve HAGB kararı nedeni ile ertelenen 4 dosyanın daha tekrar görülmesine hükmetti.

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CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun en yakını suç makinesi çıktı: 9 ayrı kaydı var! Ağır cezada...

CAMLARI YUMRUKLADI, TEHDİT VE HAKARETLERDE BULUNDU
Söke Adliyesi önünde 22 Eylül 2022'de Söke Tariş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer'in aracının önünü kesip, camları yumruklayan, tehdit ve hakaretlerde bulunan, bu anları cep telefonu ile görüntüleyen İsmail Özer'in avukat oğlu Ali Özer'e de saldıran, elinden telefonu zorla almaya çalışan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölge Koordinatörü hakkında Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.