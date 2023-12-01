01 Aralık 2023, Cuma
CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun en yakını suç makinesi çıktı: 9 ayrı kaydı var! Ağır cezada...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Batı Bölge Koordinatörü ve 20 yıldır CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun en yakınında bulunan Fatih Akkentli adeta suç makinesi çıktı. Akkentli'nin adli sicilinde 9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilirken, en son belediyeyi eleştiren gazeteci Ahmet Gözen'e hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı. Akkentli'nin ayrıca Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yağma suçundan yargılandığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 01.12.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 09:22
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