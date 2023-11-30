AK Parti Malatya belediye başkan adayları listesi 2024! AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...

"AK Parti Malatya belediye başkan adayları 2024 açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2024 Yerel seçimleri öncesi 81 ilde temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için hazırlıklar sürerken, AK Parti Malatya'da yeni bir aşamaya geçerek aday belirleme sürecini hızlandırdı. Peki, AK Parti Malatya belediye başkan adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...