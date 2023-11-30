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Haberler Galeri AK Parti Malatya belediye başkan adayları listesi 2024! AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...

AK Parti Malatya belediye başkan adayları listesi 2024! AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...

"AK Parti Malatya belediye başkan aday adayları 2024 isim listesi belli oldu mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, "AK Parti Malatya belediye başkan adayı kim olacak, belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.11.2023 20:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 20:44
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AK Parti Malatya belediye başkan adayları listesi 2024! AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...

"AK Parti Malatya belediye başkan adayları 2024 açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2024 Yerel seçimleri öncesi 81 ilde temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için hazırlıklar sürerken, AK Parti Malatya'da yeni bir aşamaya geçerek aday belirleme sürecini hızlandırdı. Peki, AK Parti Malatya belediye başkan adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

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AK Parti Malatya belediye başkan adayları listesi 2024! AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...

AK PARTİ'DE YEREL SEÇİM İÇİN TEMAYÜL TAMAM!

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için hummalı bir çalışmanın içinde...

Yerel seçim hazırlıklarını tamamlamaya devam eden AK Parti, aday belirlemede büyük rol oynayan teşkilat temayül yoklamasını dün elektronik ortamda gerçekleştirdi.

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AK Parti Malatya belediye başkan adayları listesi 2024! AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...

Seçimlerin ardından kurultay ve temayül yoklamalarını da demokrasi şöleni havasında yürüten AK Parti, 81 ilde teşkilatın görüşlerini aldı.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılan yoklamada, 81 ilde yaklaşık 160 bin AK Partili oy kullandı.

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AK Parti Malatya belediye başkan adayları listesi 2024! AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...

ADAYLAR ARALIK AYININ 2. HAFTASINDA DUYURULMAYA BAŞLANACAK!

AK Parti'de adayların belirleneceği komisyon aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Aralığın ikinci haftasında ise adayların açıklanmaya başlanması bekleniyor.

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AK Parti Malatya belediye başkan adayları listesi 2024! AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...

AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Hem temayül yoklaması sonuçları hem de seçim hazırlıkları o toplantıda masaya yatırıldı.