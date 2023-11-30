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AK Parti Malatya belediye başkan adayları listesi 2024! AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...
"AK Parti Malatya belediye başkan aday adayları 2024 isim listesi belli oldu mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, "AK Parti Malatya belediye başkan adayı kim olacak, belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.11.2023 20:42Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 20:44