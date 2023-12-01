Antalya'ya dev sağlık üssü! Depreme karşı özenle inşa edildi: Çevre illere de hizmet edecek

Antalya'nın ilk ve tek şehir hastanesi açılış için gün sayıyor. Temel ve bina arasına kolonlar üzerine yerleştirilen 718 izolatör sayesinde deprem anında dört yana 32'şer santimetre hareket ederek, hasar riskini en aza indirecek. Öte yandan hastane, turizm kentinin yanı sıra Isparta ve Burdur'dan da hasta kabul ederek bölge hastanesi olarak hizmet verecek.

Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 10:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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