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İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına personel alınacak! KPSS'den en az 70 almak yeterli! Başvuru tarihi, kadro dağılımı, şartlar...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler kadro dağılımı ve başvuru tarihine çevrildi. İlanın kamuoyu ile paylaşılmasının ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor? Kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:15
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İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına personel alınacak! KPSS’den en az 70 almak yeterli! Başvuru tarihi, kadro dağılımı, şartlar...

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı ilanı yayımlandı. KPSS'den en az 70 puan alma şartı aranan personel alımında sözlü sınav yapılacak. Söz konusu personel alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor? Kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte haberin detayları...

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İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına personel alınacak! KPSS’den en az 70 almak yeterli! Başvuru tarihi, kadro dağılımı, şartlar...

BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular; 26-30 Aralık 2022 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı'nın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

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İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına personel alınacak! KPSS’den en az 70 almak yeterli! Başvuru tarihi, kadro dağılımı, şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

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İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına personel alınacak! KPSS’den en az 70 almak yeterli! Başvuru tarihi, kadro dağılımı, şartlar...

3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

4- Görev yapılmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanda bulunmuş olmak,

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İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına personel alınacak! KPSS’den en az 70 almak yeterli! Başvuru tarihi, kadro dağılımı, şartlar...

5- Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(23)" puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır).