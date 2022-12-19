İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına personel alınacak! KPSS'den en az 70 almak yeterli! Başvuru tarihi, kadro dağılımı, şartlar...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler kadro dağılımı ve başvuru tarihine çevrildi. İlanın kamuoyu ile paylaşılmasının ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor? Kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...