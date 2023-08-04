CHP’li Muhittin Böcek gelininin yasak aşk isyanını Whatsapp’tan paylaşınca ortalık karıştı

"OĞLUNUZUN KİMSEYLE İLİŞKİSİNİ BİTİRDİĞİ FALAN YOK"

Muhittin Böcek'in Whatsapp uygulamasından paylaştığı mesajda "Size de yazıklar olsun. Bir kere babalık yapmadınız. Bu kadar zaman insan gibi sessiz sedasız bekledim. Kimsenin yüzünü düşürmedim, kimseye kötülük yapmadım. Arkamdan konuşuldu, namusuma kadar bile laf edildi. Ağzınızı açıp tek laf söylemediniz. Ben sizi babam verine koydum ama ne diyecektiniz ki Gökhan'a, size göre bunlar normal sizin normaliniz bu. Hepinizin tek düşündüğü siyaset ve kendi hayatınız. Hepiniz bu yalan hayatınızdan mutlusunuz öyle de kalın. Rahat edin açıklama falan da yapmayacağım. Tek düşünceniz o. Bir kere babalık büyüklük yapmadınız. Benim beklememem gerekiyor. Oğlunuzun kimseyle ilişkisini bitirdiği falan yok" yazdığı görüldü.