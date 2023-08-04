04 Ağustos 2023, Cuma
CHP’li Muhittin Böcek gelininin yasak aşk isyanını Whatsapp’tan paylaşınca ortalık karıştı
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen yıl oğlu Gökhan Böcek ile evlenen gelini, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Süreç devam ederken Muhittin Böcek, gelininin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları, Whatsapp durumundan paylaşınca ortalık bir anda karıştı. İşte olay yaratan o paylaşım…
Giriş Tarihi: 04.08.2023 11:00
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