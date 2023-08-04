Yusufeli Barajı elektrik üretimi için artık hazır! Nefesler tutuldu

Dolayısıyla bu projenin hayata geçmesinde bu işe vizyon olarak, hedef olarak bize bunu sunan başta sayın cumhurbaşkanımıza, bu projede emeği geçen bütün çalışanlara, DSİ çalışanlarımıza yüklenici firma çalışanlarımıza, bölge halkına şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten ülkemize müstesna bir eser kazandırılmış ve bu sayede ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma anlamında çok önemli bir adım atılmış oluyor" şeklinde konuştu.



