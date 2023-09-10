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BEDAŞ'tan 11 Eylül uyarısı! İstanbul'da 20 ilçede elektrikler kesilecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) onarım, bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 11 Eylül Pazartesi günü için peş peşe uyarıda bulundu. İstanbul'da 20 ilçede elektriklerin kesileceğini bildirdi. Söz konusu çalışmalar yapılırken vatandaşların ve BEDAŞ çalışanlarının güvenliği için elektrikler çalışma saatlerinde kesiliyor. İşte 11 Eylül Pazartesi günü elektriklerin kesileceği ilçeler...

Giriş Tarihi: 10.09.2023 20:33 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 20:39
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BEDAŞ’tan 11 Eylül uyarısı: Tam 20 ilçe karanlığa gömülecek! İşte o ilçeler...

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AYDINLAR, SÜREYYA, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALİBABA, ANKA, KONAKTEPE, KOZA, KURTARAN, ONURSAL, YALVAÇ, ÖĞRETMENLER, ŞEHADET sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2456. sk bölgelerinde 11/09/2023 10:30:00 - 11/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BEDAŞ’tan 11 Eylül uyarısı: Tam 20 ilçe karanlığa gömülecek! İşte o ilçeler...

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1881., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 11/09/2023 00:00:00 - 11/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1880., 1881., 1921., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1944., 1945., 1946., 1947., MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 11/09/2023 00:00:00 - 11/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1772., 1773., 1774., 1775., 1777., 1779., 1780., 1781., 1782., 1783., 1784., 1785., 1786., 1787., 1788., 1789., 1790., 1791., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1895., 1896., 1899., 1900., 1917., 1918., 1920., 1921., 1948., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 11/09/2023 00:00:00 - 11/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah İSTANBUL sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1322., 1323., 1324., 1326., 1330., 1350., 1351., 1352., 1353., 1354., 1355., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEDAŞ’tan 11 Eylül uyarısı: Tam 20 ilçe karanlığa gömülecek! İşte o ilçeler...

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, PEYAMİ SAFA, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, MEŞE, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞELALE sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEDAŞ’tan 11 Eylül uyarısı: Tam 20 ilçe karanlığa gömülecek! İşte o ilçeler...

BAKIRKÖY

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FABRİKALAR, SUGÖZÜ, ŞENGÜL sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah TERAKKİ, TERAKKİ ARALIĞI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah BERRİN ÇİNİ, İSKELE sk / YEŞİLKÖY mah GÜVERCİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah SEBAHATTİN ZEREN sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah KIRMIZI ŞEBBOY, MOR SÜMBÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 67/2., MERV, ŞEHİT CEM AKGÜN sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah BERRİN ÇİNİ, MUHARRİR AHMET RASİM, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEDAŞ’tan 11 Eylül uyarısı: Tam 20 ilçe karanlığa gömülecek! İşte o ilçeler...

NO: 35034065

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, AKIN, AVCILAR, UĞUR, YAMAÇ, YONCA, ÖZLEM sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANDELİP, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah AYDINLAR sk / ŞENLİKKÖY mah AKASYA, AY, CEVİZLİ, EKŞİ NAR, ERDEMLİ, HÜRRİYET, MERCAN, NUR, TAN, YAPRAK, YENİ BAĞLAR, YUNUS EMRE, İNCİR sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.