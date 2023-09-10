BEDAŞ'tan 11 Eylül uyarısı! İstanbul'da 20 ilçede elektrikler kesilecek

BAKIRKÖY

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FABRİKALAR, SUGÖZÜ, ŞENGÜL sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah TERAKKİ, TERAKKİ ARALIĞI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah BERRİN ÇİNİ, İSKELE sk / YEŞİLKÖY mah GÜVERCİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah SEBAHATTİN ZEREN sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah KIRMIZI ŞEBBOY, MOR SÜMBÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 67/2., MERV, ŞEHİT CEM AKGÜN sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah BERRİN ÇİNİ, MUHARRİR AHMET RASİM, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.