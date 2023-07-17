Yasadışı göçe akıllı duvar! Her önlem alındı | Elektro optik kuleler, termal görüş kameralar, radar sistemler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Litvanya'daki NATO zirvesi dönüşünde düzensiz göçle mücadele konusunda önemli mesajlar vermiş ve yerinde engellemenin öneminden bahsetmişti. Düzensiz göç denilince son dönemde akıllara Türkiye-İran sınırı geliyor. Bu bölgede yasadışı göçle ilgili ne tür önlemler alındığını gelip yerinde görmek istedim.

Bu sınır 1639'da Kasr-i Şirin anlaşması ile belirlendi.