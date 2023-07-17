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Yasadışı göçe akıllı duvar! Her önlem alındı | Elektro optik kuleler, termal görüş kameralar, radar sistemler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Düzensiz göçle mücadelenin sonuçlarını vatandaş hissedecek' açıklamasının ardından Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat sınırın sıfır noktasına giderek yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi. Donat yazısında sınır güveliği için yapılan çalışmalarla ilgili elektro optik kuleler, gündüz ve gece termal görüş kameraları, radar sistemlerinin kullanıldığı söyledi.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 09:31
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Yasadışı göçe akıllı duvar! Her önlem alındı | Elektro optik kuleler, termal görüş kameralar, radar sistemler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Litvanya'daki NATO zirvesi dönüşünde düzensiz göçle mücadele konusunda önemli mesajlar vermiş ve yerinde engellemenin öneminden bahsetmişti. Düzensiz göç denilince son dönemde akıllara Türkiye-İran sınırı geliyor. Bu bölgede yasadışı göçle ilgili ne tür önlemler alındığını gelip yerinde görmek istedim.
Bu sınır 1639'da Kasr-i Şirin anlaşması ile belirlendi.

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Yasadışı göçe akıllı duvar! Her önlem alındı | Elektro optik kuleler, termal görüş kameralar, radar sistemler...

Türkiye ile İran sınır uzunluğu 534 kilometre... Bu mesafenin 295 kilometresi Van ile İran arasında... Özetle;
İran'la en uzun sınırı olan şehir...
Van'dayız... Ve sınırın sıfır noktasındayız.
Bulunduğumuz noktanın;

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Yasadışı göçe akıllı duvar! Her önlem alındı | Elektro optik kuleler, termal görüş kameralar, radar sistemler...

Van merkeze uzaklığı... 110 kilometre.
Çaldıran ilçesine uzaklığı... 40 kilometre.
Özalp ilçesi... 35 kilometre.

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Yasadışı göçe akıllı duvar! Her önlem alındı | Elektro optik kuleler, termal görüş kameralar, radar sistemler...

Devletimizin kararı:
Van'da, İran sınırına 180 kilometre duvar örülecek.
Şu andaki durum:
Duvarın, 112 kilometresi bitti.
Bugün... Duvarı... Duvarın iki tarafını... Hudut güvenliğini... 7/24 nöbet tutan Mehmetçiği... Sınırın sıfır noktası ile ilgili gözlemlerimizi anlatacağız.

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Yasadışı göçe akıllı duvar! Her önlem alındı | Elektro optik kuleler, termal görüş kameralar, radar sistemler...

Hudut karakolu

Altıncı Hudut Tugayı... Çaldıran Tugay Komutan Yardımcılığı... Kurudere Hudut Karakolu.
Albay Erman Kıyak... Tugay Komutan Yardımcısı.
Sınırda... Altıncı Hudut Tugayı'na bağlı karakol sayısı... 46.