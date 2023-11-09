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Polatlar davasında flaş gelişme! Ev basıp tehditler savurdu: Seni geberteceğim! Dilan Polat'ı cezaevine götüren o telefon
Aralarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlarından bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında şok edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat'ı cezaevine götüren telefon konuşması, olaylı doğum günü partisi, komşusunun evini basan Engin Polat... İşte her şeyin başladığı 2 Haziran'da yaşananlar ve diğer detaylar...