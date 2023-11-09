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Polatlar davasında flaş gelişme! Ev basıp tehditler savurdu: Seni geberteceğim! Dilan Polat'ı cezaevine götüren o telefon

Aralarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlarından bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında şok edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat'ı cezaevine götüren telefon konuşması, olaylı doğum günü partisi, komşusunun evini basan Engin Polat... İşte her şeyin başladığı 2 Haziran'da yaşananlar ve diğer detaylar...

Giriş Tarihi: 09.11.2023 09:47
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Polatlar davasında flaş gelişme! Ev basıp tehditler savurdu: Seni geberteceğim! Dilan Polat’ı cezaevine götüren o telefon

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat'ı cezaevine gönderen o süreç nasıl başladı? Olaylı doğum gününde neler yaşandı? Dilan Polat ile Engin Polat davasında olay yaratan yeni detaylar ortaya çıktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Polatlar davasında flaş gelişme! Ev basıp tehditler savurdu: Seni geberteceğim! Dilan Polat’ı cezaevine götüren o telefon

Dilan Polat'ı cezaevine götüren telefon konuşması, olaylı doğum günü partisi, komşusunun evini basan Engin Polat... İşte her şeyin 2 Haziran'daki o doğum günü ile başladığını anlatan Emrullah Erdinç'in ulaştığı o detaylar...

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Polatlar davasında flaş gelişme! Ev basıp tehditler savurdu: Seni geberteceğim! Dilan Polat’ı cezaevine götüren o telefon

"SİZİ GEBERTECEĞİM"

"Her şey 2 Haziran'da, Polat'ların evindeki bir doğum günü partisiyle başladı. Polatlar, yan komşularıyla otopark kavgasına giriyorlar. Komşunun ifadesine göre; Engin Polat evlerine girip "Sizi geberteceğim" diye tehdit ediyor. Dilan Polat da bağırıp çağırıyor.

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Polatlar davasında flaş gelişme! Ev basıp tehditler savurdu: Seni geberteceğim! Dilan Polat’ı cezaevine götüren o telefon

"BU NASIL İŞ?"

Savcılık ifadelerinin alınmasını istiyor. İfadeye gitmeyen Dilan Polat savcıyı telefonla arayıp "İşlerim çok yoğun bitince geleceğim" diyor. Savcı "Bu nasıl bir iş, günde 750 bin TL harcama yapabiliyor?" diyerek düğmeye basıyor."

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeye de ulaşıldı.

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Polatlar davasında flaş gelişme! Ev basıp tehditler savurdu: Seni geberteceğim! Dilan Polat’ı cezaevine götüren o telefon

Birçok ilde üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 aracı ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyleyen Engin Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu, yıllara göre artışların kazancının artmasından ve enflasyon artışından kaynaklandığını söyledi.

Banka hareketlerinde tespit edilen Dilan Polat'a gönderdiği 2 milyonu "karımın ihtiyaçları" olarak adlandıran Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu ise "harçlık" olarak nitelendirdi.