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Haberler Galeri 10 KASIM ŞİİRLERİ 2.3.4. sınıf öğrencilerine özel! 10 Kasım Atatürk'ü Anma şiirleri 2023! Kısa, uzun, duygusal...

10 KASIM ŞİİRLERİ 2.3.4. sınıf öğrencilerine özel! 10 Kasım Atatürk'ü Anma şiirleri 2023! Kısa, uzun, duygusal...

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel şiirler, öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. 10 Kasım şiirleri, 2, 3 ve 4 kıtalık seçeneklerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümünde paylaşılacak. Bu şiirler, Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler tarafından okunacak. İşte en kısa uzun ve en duygusal 10 Kasım şiirleri haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.11.2023 16:57
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10 KASIM ŞİİRLERİ 2.3.4. sınıf öğrencilerine özel! 10 Kasım Atatürk’ü Anma şiirleri 2023! Kısa, uzun, duygusal...

10 Kasım şiirleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü öncesinde, sorgulanan konular arasında oldu. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise için 10 Kasım ile ilgili şiirler araştırılmaya başladı. İşte, 2,4,6 kıtalık anlamlı ve duygusal 10 Kasım şiirleri..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 KASIM ŞİİRLERİ 2.3.4. sınıf öğrencilerine özel! 10 Kasım Atatürk’ü Anma şiirleri 2023! Kısa, uzun, duygusal...

ATATÜRK'Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe
Yaşamak uyumak gibi.
Kişi ne zaman dinç;
Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
Ekmek olmak için önce
Buğday olmak gibi.
Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
Her ışık-kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
Daha da yakınsın, daha da sıcak
Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

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10 KASIM ŞİİRLERİ 2.3.4. sınıf öğrencilerine özel! 10 Kasım Atatürk’ü Anma şiirleri 2023! Kısa, uzun, duygusal...

ATATÜRK

Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum
Ne insandı O, ne insandı.
İzmir'e gelişini görseydin.
Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.

Benzerdi sana, bana
Bizim gibiydi eli, ayağı
Ama bir yol baksaydın yüzüne.
İçin sevgisiyle dolardı.

Vapura biniyorsak dilediğimizde,
Sokakta geziyorsak hür,
İyi bak dört yana,
Atatürk'ün aklı görünür.

Arı Türkçe konuşuyorsak,
Türkçe düşünüyorsak bugün,
Her işimizde O'nun gücü.
Büyük öğretmeni Türk'ün.

Halkımızın arasında, halktan,
Davul vurur dengi dengine.
Dünya rastlamış mıdır?
Atatürk'ün dengine.

N. Ulvi AKGÜN

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10 KASIM ŞİİRLERİ 2.3.4. sınıf öğrencilerine özel! 10 Kasım Atatürk’ü Anma şiirleri 2023! Kısa, uzun, duygusal...

BÜYÜK ATATÜRK'E

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,
Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

Birkan SOYLU

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10 KASIM ŞİİRLERİ 2.3.4. sınıf öğrencilerine özel! 10 Kasım Atatürk’ü Anma şiirleri 2023! Kısa, uzun, duygusal...

ATATÜRK YAZAR

Sordum seni;
Dağına, taşına Türkiye'min,
Herkes kendinden emin,
Yükseldi gür sesler;
Umutlar, sevgiler:
O biziz, O bizleriz.
Hepimiz bir parçayız
Atatürk'ten,
Bütün doğa,
Atatürk'ü anar,
Atatürk'ü şaşar.
Herşeydir OTürkiyem'de.
Göller, ırmaklar, ormanlar.
İmza imza Atatürk yazar.

M. Vasfi SARAL