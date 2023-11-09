09 Kasım 2023, Perşembe
10 KASIM ŞİİRLERİ 2.3.4. sınıf öğrencilerine özel! 10 Kasım Atatürk'ü Anma şiirleri 2023! Kısa, uzun, duygusal...
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel şiirler, öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. 10 Kasım şiirleri, 2, 3 ve 4 kıtalık seçeneklerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümünde paylaşılacak. Bu şiirler, Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler tarafından okunacak. İşte en kısa uzun ve en duygusal 10 Kasım şiirleri haberimizde...
Giriş Tarihi: 09.11.2023 16:57
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