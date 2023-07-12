12 Temmuz 2023, Çarşamba
Ekrem İmamoğlu CHP ile ipleri kopardı! Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı toplantıyı apar topar terk etti: Eğer erkek olsaydı...
CHP'de sular durulmuyor. Seçim hezimetinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan koltuk savaşında ipler gerilirken, geçtiğimiz gün ilçe başkanları ile toplantı yapan Ekrem İmamoğlu büyük tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan sözünü tutmadı" çıkışı yapan İmamoğlu, yaşanan tartışma sonrası CHP liderini destekleyen Canan Kaftancıoğlu'na da sert çıkarken "Eğer erkek olsaydı onunla daha farklı konuşurdum." dedi.
Giriş Tarihi: 12.07.2023 14:23
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