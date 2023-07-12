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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu CHP ile ipleri kopardı! Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı toplantıyı apar topar terk etti: Eğer erkek olsaydı...

Ekrem İmamoğlu CHP ile ipleri kopardı! Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı toplantıyı apar topar terk etti: Eğer erkek olsaydı...

CHP'de sular durulmuyor. Seçim hezimetinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan koltuk savaşında ipler gerilirken, geçtiğimiz gün ilçe başkanları ile toplantı yapan Ekrem İmamoğlu büyük tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan sözünü tutmadı" çıkışı yapan İmamoğlu, yaşanan tartışma sonrası CHP liderini destekleyen Canan Kaftancıoğlu'na da sert çıkarken "Eğer erkek olsaydı onunla daha farklı konuşurdum." dedi.

Giriş Tarihi: 12.07.2023 14:23
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Ekrem İmamoğlu CHP ile ipleri kopardı! Canan Kaftancıoğlu’nu hedef aldı toplantıyı apar topar terk etti: Eğer erkek olsaydı...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerilim tırmandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs sabahı 'değişim' diyerek tartışmanın fitilini yaktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ekrem İmamoğlu CHP ile ipleri kopardı! Canan Kaftancıoğlu’nu hedef aldı toplantıyı apar topar terk etti: Eğer erkek olsaydı...

Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan Ekrem İmamoğlu, medya baskısı ile genel başkana açık açık istifa çağrısı yaptı. Bu çağrıya partiden de destek verilince, ortalık karıştı.

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Ekrem İmamoğlu CHP ile ipleri kopardı! Canan Kaftancıoğlu’nu hedef aldı toplantıyı apar topar terk etti: Eğer erkek olsaydı...

CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu tarafları olmak üzere parçalandı...

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Ekrem İmamoğlu CHP ile ipleri kopardı! Canan Kaftancıoğlu’nu hedef aldı toplantıyı apar topar terk etti: Eğer erkek olsaydı...

Kurultay'da genel başkanlık için destek toplamaya çalışan Ekrem İmamoğlu, hamle üstüne hamle yaptı. Hem İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarını hem de CHP'li İstanbul milletvekillerini topladı. Ancak umduğunu bulamadı. Son toplantıda ise gerilim tavan yaptı.

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Ekrem İmamoğlu CHP ile ipleri kopardı! Canan Kaftancıoğlu’nu hedef aldı toplantıyı apar topar terk etti: Eğer erkek olsaydı...

Gazeteci Yalçın Bayer'in iddiasına göre CHP'nin İBB toplantısı 10 Temmuz'da Başkanlık Sarayı'nda yapıldı. Bu sırada Kadıköy ve İBB Meclis Üyesi Hasan Gökpınar, İmamoğlu'na sert çıktı. "Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz. Geçen hafta iktidar için 'Değişim' adı altında bir web sitesi açtınız. CHP'liler hariç herkes girip CHP'ye hakaret ediyor" çıkışı yaptı.