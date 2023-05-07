15 Mayıs tatil mi, okul var mı, yok mu? Milli Eğitim Bakanı Özer Son dakika duyurdu! O tarih için karar netleşti! Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruyu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika duyurusuyla açıkladı. Hem öğrencilerin hem de velilerin kritik tarih için gözleri MEB'e çevrilmişti. Bakan Özer o tarih hakkında alınan kararı duyurarak eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.05.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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