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Haberler Galeri 15 Mayıs tatil mi, okul var mı, yok mu? Milli Eğitim Bakanı Özer Son dakika duyurdu! O tarih için karar netleşti! Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

15 Mayıs tatil mi, okul var mı, yok mu? Milli Eğitim Bakanı Özer Son dakika duyurdu! O tarih için karar netleşti! Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruyu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika duyurusuyla açıkladı. Hem öğrencilerin hem de velilerin kritik tarih için gözleri MEB'e çevrilmişti. Bakan Özer o tarih hakkında alınan kararı duyurarak eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 11:59
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15 Mayıs tatil mi, okul var mı, yok mu? Milli Eğitim Bakanı Özer Son dakika duyurdu! O tarih için karar netleşti! Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

15 Mayıs tatil mi, okul var mı, yok mu sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyordu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sebebiyle ertesi gün yani 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin Bakan Özer açıklama yaptı. İşte binlerce lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu öğrencisini ilgilendiren açıklama...

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15 Mayıs tatil mi, okul var mı, yok mu? Milli Eğitim Bakanı Özer Son dakika duyurdu! O tarih için karar netleşti! Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

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15 Mayıs tatil mi, okul var mı, yok mu? Milli Eğitim Bakanı Özer Son dakika duyurdu! O tarih için karar netleşti! Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

"Vatandaşlarımızda son 20 yılda sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye verilen hizmetlerin yansımalarını görmekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın büyük teveccüh var, bunu görüyoruz.

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15 Mayıs tatil mi, okul var mı, yok mu? Milli Eğitim Bakanı Özer Son dakika duyurdu! O tarih için karar netleşti! Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

1.turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan sayın cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum.

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15 Mayıs tatil mi, okul var mı, yok mu? Milli Eğitim Bakanı Özer Son dakika duyurdu! O tarih için karar netleşti! Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

15 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz.