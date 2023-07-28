ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2023! Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MSB sınıflandırma sonuçları e- Devlet ekranı!

"Askerlik yerlerı açıklandı mı son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. MSB tarafından açıklanan celp ve sevk tarihleri kapsamında sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Bedelli askerlik için bekleyenler de celp yerlerini öğrenmeye hazırlanıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanır? İşte, Ağustos celbi askerlik yeri sorgulama e-devlet ekranı...