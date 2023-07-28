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Haberler Galeri ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2023! Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MSB sınıflandırma sonuçları e- Devlet ekranı!

ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2023! Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MSB sınıflandırma sonuçları e- Devlet ekranı!

"Askerlik yerlerı açıklandı mı son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. MSB tarafından açıklanan celp ve sevk tarihleri kapsamında sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Bedelli askerlik için bekleyenler de celp yerlerini öğrenmeye hazırlanıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanır? İşte, Ağustos celbi askerlik yeri sorgulama e-devlet ekranı...

Giriş Tarihi: 28.07.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 08:02
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ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2023! Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MSB sınıflandırma sonuçları e- Devlet ekranı!

Askerlik yerleri son dakika açıklaması bekleniyor. 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı ziyaret edilmeye başladı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk belgelerine sevk tarihlerinden 10 gün önce erişebilecek. Peki, Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, MSB ile askerlik yerleri sorgulama sayfası…

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ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2023! Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MSB sınıflandırma sonuçları e- Devlet ekranı!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." denildi.

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ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2023! Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MSB sınıflandırma sonuçları e- Devlet ekranı!

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

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ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2023! Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MSB sınıflandırma sonuçları e- Devlet ekranı!

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2023! Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MSB sınıflandırma sonuçları e- Devlet ekranı!

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023

Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023

Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.