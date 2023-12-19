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Depremzede gençlerden enkaz dinleme cihazı! Titreşim ölçümüyle enkaz altındakileri tespit etmek amaçlanıyor

6 Şubat depremlerine Malatya'da yakalanan üniversite öğrencisi iki genç, yaşadıklarından etkilenerek bir cihaz geliştirdi. Düşük maliyetli ve kolay taşınabilen enkaz dinleme cihazı yaptılar. "Yaşama ses ver" projesinin mucitleri depremzede üniversite öğrencileri Gülce Aksu ve Atakan Aydın A Haber muhabiri Sefer Ayçe'ye özel açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.12.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 13:04
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Depremzede gençlerden enkaz dinleme cihazı! Titreşim ölçümüyle enkaz altındakileri tespit etmek amaçlanıyor.

6 Şubat depremlerine Malatya'da yakalanan üniversite öğrencileri Gülce Aksu ve Atakan Aydın önemli bir proje imza attılar. Depremzede gençler enkaz dinleme cihazı üretti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Depremzede gençlerden enkaz dinleme cihazı! Titreşim ölçümüyle enkaz altındakileri tespit etmek amaçlanıyor.

Üniversiteli gençlerin ortaya çıkardığı cihaz titreşim ölçümüyle enkaz altındakileri tespit etmeyi amaçlıyor.

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Depremzede gençlerden enkaz dinleme cihazı! Titreşim ölçümüyle enkaz altındakileri tespit etmek amaçlanıyor.

Cebe sığacak kadar küçük cihazı Gülce Aksu ve Atakan Aydın A Haber muhabiri Sefer Ayçe'ye anlattı.

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Depremzede gençlerden enkaz dinleme cihazı! Titreşim ölçümüyle enkaz altındakileri tespit etmek amaçlanıyor.

Atakan Aydın: Biz Malatya'da depremi yaşadık orada çok fazla sayıda enkaz ve yıkıntı gördük. Bize çok fazla adette kolay taşınabilir, yüksek kalitede enkaz dinleme cihazı ihtiyacı olduğunu gördük.

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Depremzede gençlerden enkaz dinleme cihazı! Titreşim ölçümüyle enkaz altındakileri tespit etmek amaçlanıyor.

İşte bu motivasyonla birlikte bu cihazı ürettik. Bu cihazı cebe koyup taşımak mümkün. Cihazımızın içinde 2 tane kalem pil var. Herhangi bir enerji sarfiyatı yok.