17 - 25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti! Bilinmeyenleri anlattılar: Asıl hedefleri Türkiye’yi ortadan kaldırmaktı

Soruşturma kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Halkbank Genel Müdürü ile yaptığı bir görüşme kayıt altına alınarak iletişim tespit tutanağına dönüştürüldü. Hükümet üyeleri, haklarında herhangi bir teknik araçlarla izleme kararı bulunmadığı halde teknik takibe alınarak kayıt altına alındı. 17-25 Aralık soruşturmalarında Başbakan Erdoğan ve 61'nci hükûmet üyeleri aleyhinde olumsuz algı oluşturulabilmek için sözde delil toplama sürecine girilerek saldırı hazırlığı yapıldı. Dönemin Başbakanı Erdoğan tarafından dershanelerin kapatılacağı yönünde yaptığı açıklamalar ve sonrasında "bu konuda geri dönüş yok" şeklindeki kesin ve kararlı tutumunun ardından örgüt üst yönetimi tarafından operasyon için düğmeye basıldı.