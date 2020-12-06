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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK 2020 burs sonuçları: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs sonuçları için geri sayım... KYK 2020 burs sonuçları: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs sonuçları için geri sayım...
Son dakika... KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı uzun süredir sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK başvuru sürecinin 8 Kasım'da tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce aday Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Kurum tarafından değerlendirmelerin sona ermesinin ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. İşte, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs sonuçları için geri sayım...
Giriş Tarihi: 06.12.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 16:45
Son dakika... KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs sonuçları belli oldu mu? sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada "KYK sonuçları açıklandı" iddiası sonrasında gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesine çevrildi. Başvuru sürecinin ardından yaklaşık 1 ay geçmesinin üzerinden heyecanlı bekleyiş sürüyor. Devlet tarafından sağlanan burs imkanından yararlanmak isteyenler gelecek son dakika duyurularını bekliyor. İşte, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs sonuçları için geri sayım...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KYK Destek hesabından son yapılan açıklamada 'Burs/öğrenim kredisi sonuçları ve ödemeleri ile ilgili duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için lütfen https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz.' denildi.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 7 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
BURSTAN KİMLER YARARLANACAK?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.