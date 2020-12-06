KYK 2020 burs sonuçları: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs sonuçları için geri sayım...

Son dakika... KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı uzun süredir sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK başvuru sürecinin 8 Kasım'da tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce aday Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Kurum tarafından değerlendirmelerin sona ermesinin ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. İşte, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2020-2021 KYK burs sonuçları için geri sayım...