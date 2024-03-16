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Haberler Galeri Milletin adamı vatandaşla gönül gönüle! Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'a sürpriz hediye!

Milletin adamı vatandaşla gönül gönüle! Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'a sürpriz hediye!

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Programda yer alan işçiler ve kamu görevlileri hat sanatıyla hazırlanan ve Necm Suresi 39. ayetin yer aldığı tabloyu Başkan Erdoğan'a takdim etti. İşte o renkli anlar...

Giriş Tarihi: 16.03.2024 23:59 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 00:08
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Milletin adamı vatandaşla gönül gönüle! Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri İftar Programı’nda Başkan Erdoğan’a sürpriz hediye!

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"na katıldı.

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Milletin adamı vatandaşla gönül gönüle! Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri İftar Programı’nda Başkan Erdoğan’a sürpriz hediye!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN TARİH!

Programda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, emekliler için bayram ikramiyesinin tarihini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız" dedi.

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Milletin adamı vatandaşla gönül gönüle! Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri İftar Programı’nda Başkan Erdoğan’a sürpriz hediye!

PROGRAM ÖNCESİ VE SONRASI RENKLİ ANLAR

Programa katılan işçiler ve kamu görevlileri de hat sanatıyla hazırlanan ve Necm Suresi 39. ayetin yer aldığı tabloyu Başkan Erdoğan'a takdim etti.

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Milletin adamı vatandaşla gönül gönüle! Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri İftar Programı’nda Başkan Erdoğan’a sürpriz hediye!

Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çeşitli sektörlerde çalışan işçiler ve kamu görevlileri katıldı.

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Milletin adamı vatandaşla gönül gönüle! Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri İftar Programı’nda Başkan Erdoğan’a sürpriz hediye!

Başkan Erdoğan'ın katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.