17 Mart 2024, Pazar
Milletin adamı vatandaşla gönül gönüle! Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'a sürpriz hediye!
Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Programda yer alan işçiler ve kamu görevlileri hat sanatıyla hazırlanan ve Necm Suresi 39. ayetin yer aldığı tabloyu Başkan Erdoğan'a takdim etti. İşte o renkli anlar...
Giriş Tarihi: 16.03.2024 23:59 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 00:08
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