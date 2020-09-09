AÖF yaz okulu sınavları son gün! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İNTERNETİ OLMAYANLAR NE YAPACAK?

İnternete erişimi olmayan imkanı olmayan öğrenciler için yayımlanan duyuru şu şekilde:

"05-09 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak olan 2019-2020 öğretim yılı İnternet Tabanlı (Online) Yaz Okulu Sınavında İnternet bağlantısı ile ilgili gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan öğrencilerimiz, 24-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 telefon numarasını arayıp randevu alarak bulundukları ildeki Açıköğretim bürosunda, İnternet ortamında yapılacak sınava girebilecektir."