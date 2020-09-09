ANA SAYFA
AÖF yaz okulu sınavları son gün! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 5 Eylül'de başlayan AÖF yaz okulu sınavları bugün sona erecek. Öğrenciler saat 23.59'a kadar sınava katılabilecekler. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yaz okulu sınavlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 09.09.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 13:13
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7