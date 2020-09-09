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Haberler Galeri AÖF yaz okulu sınavları son gün! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınavları son gün! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 5 Eylül'de başlayan AÖF yaz okulu sınavları bugün sona erecek. Öğrenciler saat 23.59'a kadar sınava katılabilecekler. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yaz okulu sınavlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 13:13
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AÖF yaz okulu sınavları son gün! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okkulu sınavları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, yaz okulu sınavlarına katılıyor. 5 Eylül'de başlayan yaz okulu sınavları bugün sona erecek. Sınava katılan öğenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

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AÖF yaz okulu sınavları son gün! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bir önceki online sınavın sonuçları, sınav tamamlandıktan 3 gün sonra erişime açılmıştı. Buna göre, 2020 AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının da en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül tarihinden 3 gün sonra açıklanması bekleniyor.

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AÖF yaz okulu sınavları son gün! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:

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AÖF yaz okulu sınavları son gün! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 9 Eylül'e kadar sınavlara girilebilecek.

SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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AÖF yaz okulu sınavları son gün! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İNTERNETİ OLMAYANLAR NE YAPACAK?

İnternete erişimi olmayan imkanı olmayan öğrenciler için yayımlanan duyuru şu şekilde:

"05-09 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak olan 2019-2020 öğretim yılı İnternet Tabanlı (Online) Yaz Okulu Sınavında İnternet bağlantısı ile ilgili gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan öğrencilerimiz, 24-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 telefon numarasını arayıp randevu alarak bulundukları ildeki Açıköğretim bürosunda, İnternet ortamında yapılacak sınava girebilecektir."