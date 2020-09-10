ÖSYM 2020 DGS taban puanları belli oldu mu? DGS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? Geçiş yapılan bölümler...

DGS taban puanları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Sonuçlarını görüntüleyen adayları tercih heyecanı sardı. DGS puanlarını öğrenen adaylar ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, 2020 DGS taban puanları belli oldu mu? DGS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 12:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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