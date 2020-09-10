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Haberler Galeri ÖSYM 2020 DGS taban puanları belli oldu mu? DGS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? Geçiş yapılan bölümler...

ÖSYM 2020 DGS taban puanları belli oldu mu? DGS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? Geçiş yapılan bölümler...

DGS taban puanları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Sonuçlarını görüntüleyen adayları tercih heyecanı sardı. DGS puanlarını öğrenen adaylar ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, 2020 DGS taban puanları belli oldu mu? DGS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 12:39
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ÖSYM 2020 DGS taban puanları belli oldu mu? DGS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? Geçiş yapılan bölümler...

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 7 Eylül'de erişime açıldı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladılar. Şimdi ise sıra tercih işlemlerinde. Peki, ÖSYM 2020 DGS taban puanları belli oldu mu? DGS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ile geçiş yapılan bölümler neler? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM 2020 DGS taban puanları belli oldu mu? DGS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? Geçiş yapılan bölümler...

DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzu yayınlanmadığı için DGS 4 yıllık bölümlerin taban puanları ile başarı sıralaması da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayınlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖSYM 2020 DGS taban puanları belli oldu mu? DGS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? Geçiş yapılan bölümler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak. Tercih takvimi de kılavuz ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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ÖSYM 2020 DGS taban puanları belli oldu mu? DGS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? Geçiş yapılan bölümler...

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM 2020 DGS taban puanları belli oldu mu? DGS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? Geçiş yapılan bölümler...

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.