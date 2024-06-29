CHP’li İBB’de işçi kıyımı! 15 yıllık tecrübeli onlarca personeli işten çıkardılar | Dikkat çeken FETÖ detayı...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'inde işçi kıyımları dur durak bilmeden devam ediyor. Son olarak İSPARK'a atanan Genel Müdür Ali Arzuman, onlarca tecrübeli personellerini performans düşüklüğü ve kurumun küçülmeye gittiği nedenlerine sığınarak işten çıkardı. 15 yıllık tecrübeli 30 personel, mağdur olurken bir detay da dikkatlerden kaçmadı. Daha önce (2023 yılında) İSPARK'ta emekçilerin maaşına 'İflasın eşiğindeyiz' diyerek zam yapmamakla gündeme gelen Arzuman'ın FETÖ'den kapatılan bir üniversitede İnsan Kaynakları direktörlüğü yaptığı öne sürüldü. Hakkında FETÖ'cü olduğu öne sürülen Arzuman, iddialar sonrasında tüm sosyal medya hesaplarını koruma altına alarak erişime kapattı. İşte detaylar...