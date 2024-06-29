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CHP’li İBB’de işçi kıyımı! 15 yıllık tecrübeli onlarca personeli işten çıkardılar | Dikkat çeken FETÖ detayı...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'inde işçi kıyımları dur durak bilmeden devam ediyor. Son olarak İSPARK'a atanan Genel Müdür Ali Arzuman, onlarca tecrübeli personellerini performans düşüklüğü ve kurumun küçülmeye gittiği nedenlerine sığınarak işten çıkardı. 15 yıllık tecrübeli 30 personel, mağdur olurken bir detay da dikkatlerden kaçmadı. Daha önce (2023 yılında) İSPARK'ta emekçilerin maaşına 'İflasın eşiğindeyiz' diyerek zam yapmamakla gündeme gelen Arzuman'ın FETÖ'den kapatılan bir üniversitede İnsan Kaynakları direktörlüğü yaptığı öne sürüldü. Hakkında FETÖ'cü olduğu öne sürülen Arzuman, iddialar sonrasında tüm sosyal medya hesaplarını koruma altına alarak erişime kapattı. İşte detaylar...

Giriş: 29.06.2024 18:55
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CHP’li İBB’de işçi kıyımı! 15 yıllık tecrübeli onlarca personeli işten çıkardılar | FETÖ detayı dikkatlerden kaçmadı

Yerel seçim öncesinde hiç bir işçinin işine son verilmeyeceğine dair söz verilmişti. Ancak CHP'li İBB 'de verilen sözler unutulurken işçi kıyımları ise devam ediyor.

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CHP’li İBB’de işçi kıyımı! 15 yıllık tecrübeli onlarca personeli işten çıkardılar | FETÖ detayı dikkatlerden kaçmadı

2023 yılında İSPARK Genel Müdürü olarak atanan Ali Arzuman, çoğu 15 ve 11 yıllık olan ve kurumda alan sorumlusu olarak çalışan tecrübeli 30 personelin işine son verdi.

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CHP’li İBB’de işçi kıyımı! 15 yıllık tecrübeli onlarca personeli işten çıkardılar | FETÖ detayı dikkatlerden kaçmadı

Ali Arzuman'ın emekçilerin işine son verilme için görüşmeye çağırdığı alan sorumlularına performans düşüklüğü ve kurumun küçülmeye gittiği gibi nedenler sunularak işçi kıyımı yaptı.

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CHP’li İBB’de işçi kıyımı! 15 yıllık tecrübeli onlarca personeli işten çıkardılar | FETÖ detayı dikkatlerden kaçmadı

İşine son verilen çalışanlardan birinin ise eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yakınının da olduğu öğrenildi.

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CHP’li İBB’de işçi kıyımı! 15 yıllık tecrübeli onlarca personeli işten çıkardılar | FETÖ detayı dikkatlerden kaçmadı

PROFİLDE DİKKAT ÇEKEN "FETÖ ALINTISI"
Öte yandan daha önce (2023 yılında) İSPARK'ta emekçilerin maaşına 'İflasın eşiğindeyiz' diyerek zam yapmamakla gündeme gelen Genel Müdür Arzuman'ın FETÖ'den kapatılan bir üniversitede İnsan Kaynakları direktörlüğü yaptığı öne sürüldü.