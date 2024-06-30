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CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı! Makamında darp ettirmişti | Dikkat çeken kanlı halı detayı...

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Manisa'da CHP'li Kula Belediyesi'nden ihale alan firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen Murat Uygur ve Halit Dolma, CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında feci şekilde darp ettirildi. Bunun üzerine Dönmez, çıkarıldığı mahkemece "Yağmaya azmettirme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olayın yaşandığı gecesi saat 24.00'te makam odasındaki halılarda bulunan kan lekelerinin temizlenmesi için yıkamaya götürüldüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş: 30.06.2024 19:54 Güncelleme: 30.06.2024 20:05
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CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı! Makamında 2 kişiyi darp ettirmişti

CHP'li belediyeler taciz, tehdit, işçi kıyımlarının ardından birde darp skandalları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

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CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı! Makamında 2 kişiyi darp ettirmişti

Son olay, 27 Haziran Perşembe akşamı 17.00 sıralarında Kula Belediyesi'ndeki Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında meydana geldi.

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CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı! Makamında 2 kişiyi darp ettirmişti

CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri Murat Uygur ve Halit Dolma'yı belediyeye çağırdı.

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CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı! Makamında 2 kişiyi darp ettirmişti

Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmeyi fes etmek istedi. Bunun üzerine Dolma ve Uygur arasında tartışma çıktı.

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CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı! Makamında 2 kişiyi darp ettirmişti

Tartışmanın ardından firma yetkilileri Dolma ve Uygur, Başkan Dönmez'in şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı.