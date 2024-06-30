CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı! Makamında darp ettirmişti | Dikkat çeken kanlı halı detayı...

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Manisa'da CHP'li Kula Belediyesi'nden ihale alan firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen Murat Uygur ve Halit Dolma, CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında feci şekilde darp ettirildi. Bunun üzerine Dönmez, çıkarıldığı mahkemece "Yağmaya azmettirme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olayın yaşandığı gecesi saat 24.00'te makam odasındaki halılarda bulunan kan lekelerinin temizlenmesi için yıkamaya götürüldüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...