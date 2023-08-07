07 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CHP'li Bozcaada Belediyesi Başkanı Hakan Can Yılmaz belediyeyi batırdı! Arazileri parça parça satışa çıkardı vatandaşlar dava açtı

CHP'li Bozcaada Belediyesi Başkanı Hakan Can Yılmaz belediyeyi batırdı! Arazileri parça parça satışa çıkardı vatandaşlar dava açtı

CHP'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın borçları ödeyemedeği gerekçesiyle belediye üzerindeki taşınmazların satılması için teklif verdiği ortaya çıktı. Durumu öğrenen ada sakinleri belediyeyi batıran Yılmaz hakkında dava açtı.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 08:57
  • 1
  • 8
CHP’li Bozcaada Belediyesi Başkanı Hakan Can Yılmaz belediyeyi batırdı! Arazileri parsel parsel satışa çıkardı vatandaşlar dava açtı

Çanakkale Bozcaada'da CHP'li Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz 2 yıldır elektrik faturalarını ödeyemez hale gelince adanın elektrik ihtiyacını karşılayan UEDAŞ, yaklaşık 5 milyon değerindeki alacağı için mahkemeye başvurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
CHP’li Bozcaada Belediyesi Başkanı Hakan Can Yılmaz belediyeyi batırdı! Arazileri parsel parsel satışa çıkardı vatandaşlar dava açtı

Mahkeme, Bozcaada Belediyesi'ne ait taşınmazlara ipotek koyulması kararı aldı.

  • 3
  • 8
CHP’li Bozcaada Belediyesi Başkanı Hakan Can Yılmaz belediyeyi batırdı! Arazileri parsel parsel satışa çıkardı vatandaşlar dava açtı

2 bin nüfuslu adada yönetimsel hatalar nedeniyle belediye adeta iflasın eşiğine gelirken Başkan Yılmaz, UEDAŞ'a olan borçlar nedeniyle belediyeye ait 6 taşınmazın satılmasını teklif etti.

  • 4
  • 8
CHP’li Bozcaada Belediyesi Başkanı Hakan Can Yılmaz belediyeyi batırdı! Arazileri parsel parsel satışa çıkardı vatandaşlar dava açtı

Duruma CHP'li Belediye meclis üyeleri de tepki gösterirken, ada sakinleri Belediyeye dava açtı.

  • 5
  • 8
CHP’li Bozcaada Belediyesi Başkanı Hakan Can Yılmaz belediyeyi batırdı! Arazileri parsel parsel satışa çıkardı vatandaşlar dava açtı

CHP'li Belediye Meclis üyesi Recep Yalçın "Belediye borç batağında, icra ile yer satılacaksa bu kepazeliktir. O safhaya gelmeden işi çözmek lazım." dedi.