07 Ağustos 2023, Pazartesi
CHP'li Bozcaada Belediyesi Başkanı Hakan Can Yılmaz belediyeyi batırdı! Arazileri parça parça satışa çıkardı vatandaşlar dava açtı
CHP'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın borçları ödeyemedeği gerekçesiyle belediye üzerindeki taşınmazların satılması için teklif verdiği ortaya çıktı. Durumu öğrenen ada sakinleri belediyeyi batıran Yılmaz hakkında dava açtı.
Giriş Tarihi: 07.08.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 08:57
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