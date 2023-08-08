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Haberler Galeri Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor! Yaşlanma belirtisine Canan Karatay tarifi! Bu besini uyuyana kadar tüketin

Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor! Yaşlanma belirtisine Canan Karatay tarifi! Bu besini uyuyana kadar tüketin

Canan Karatay'dan gençlik formülü! Beslenme ile ilgili ezber bozan açıklamalarıyla gündem olan Karatay, 10 yaş gençleştiren besini açıkladı! Yaş ilerledikçe ortaya çıkan kırışıklıklar, kadınların rahatsızlık duyduğu belirtilerdir. Kaz ayakları gibi yaşlanma belirtilerine karşı uyaran Karatay, önemli tavsiyelerde bulundu. İşte, o besin...

Giriş Tarihi: 08.08.2023 07:43
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Bu besin 10 yaş gençleştiriyor! Kırışıklıkları önleyen Canan Karatay tarifi! Uyuyana kadar...

'Karatay Diyeti' ile herkesin tanıdığı Prof. Dr. Canan Karatay, 10 yaş geriye götüren gençlik tarifini verdi. Ünlü profesör, C vitamini bakımından zengin olan bu besinin sabahtan akşama kadar tüketilmesini önerdi. İşte kırışıklığı ve göz altı torbalarının oluşmasını engelleye besin...

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Bu besin 10 yaş gençleştiriyor! Kırışıklıkları önleyen Canan Karatay tarifi! Uyuyana kadar...

Canan Karatay, zeytinyağından sonra, gençlik iksirini kivi olarak açıkladı.

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Bu besin 10 yaş gençleştiriyor! Kırışıklıkları önleyen Canan Karatay tarifi! Uyuyana kadar...

UYUYANA KADAR TÜKETİN

Karatay, C vitamini bakımından zengin olan kivi meyvesinin adeta 10 yaş gençleştirdiğini belirtti ve akşam saatlerine kadar günün her anı tüketilebileceğini vurguladı.

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Bu besin 10 yaş gençleştiriyor! Kırışıklıkları önleyen Canan Karatay tarifi! Uyuyana kadar...

KİVİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Anavatanı Çin olan kivi meyvesi Avrupalılar tarafından Yeni Zelanda'ya getirilmiş ve böylece dünyaya yayılmıştır. Türkiye' de Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen kivi, vücut sağlığı açısından önemli vitamin ve mineraller içeren, yeşil renkli, küçük ve lezzetli bir meyvedir.

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Bu besin 10 yaş gençleştiriyor! Kırışıklıkları önleyen Canan Karatay tarifi! Uyuyana kadar...

Hem ekşi hem de tatlı bir tada sahip olan tropikal meyve kivi kış mevsiminde yetişir.

-Kivi, yaşlanmaya meyilli olan hücreleri onarır ve yenilenmesini sağlar. Kırışma ve sarkmaların önüne geçer.

-Göz çevresinde oluşmaya başlayan morluk ve halkalara iyi gelir. Saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.