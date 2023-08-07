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İşte güçlü Türkiye yolunda tabuları ve önyargıları yıkan ilklerin kadınları

Son yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türkiye tarihinde bir ilke daha imza atıldı ve TSK ilk kadın amirali görevine başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetlerinin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın bu göreve atanmasından ne kadar memnun olduğunu, "Doğrusu ben bu tayinden çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok memnun etti" ifadeleri ile anlattı. Peki, güçlü Türkiye yolunda tabuları da önyargıları yıkan ilklerin kadınları kimler? İşte detaylar…

Sabah
Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:08
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İşte güçlü Türkiye yolunda tabuları ve önyargıları yıkan ilklerin kadınları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlığı döneminden başlayarak kadınların siyaset, iş hayatı ve sosyal yaşam içinde her zaman önlerini açan uygulamalara imza attı.

Önlerindeki engellerin temizlenmesiyle birlikte kadınlar, ilklere imza atarken birçok tabuyu da yıktılar.

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İşte güçlü Türkiye yolunda tabuları ve önyargıları yıkan ilklerin kadınları

MERKEZ BANKASI'NA İLK KADIN BAŞKAN

Şüphesiz bunların en dikkat çekeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu.

Türkiye'nin kasası, Türkiye'nin 100'üncü kuruluş yıldönümünde bir kadına emanet edildi.

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İşte güçlü Türkiye yolunda tabuları ve önyargıları yıkan ilklerin kadınları

En büyük tabular ise başörtüsünde yıkıldı.

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İşte güçlü Türkiye yolunda tabuları ve önyargıları yıkan ilklerin kadınları

28 Şubat ile zirve yapan başörtüsü karşıtlığı ve buna direnen kadınların iş hayatında ve siyasette hızla yerlerini alması dikkat çekti.

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İşte güçlü Türkiye yolunda tabuları ve önyargıları yıkan ilklerin kadınları

SİYASETTE TEMSİL KATLADI

2002 seçimlerine kadar kadın milletvekili oranları yüzde 1-2'li rakamlardaydı.

2002'de yüzde 4 ile başlayıp kademeli olarak yükseldi ve son seçimde parlamentonun yüzde 19,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Halen Meclis'te 119 kadın milletvekili görev yapıyor.

İşte ilklere imza atarak tabuların yakın kadınlar: