İşte güçlü Türkiye yolunda tabuları ve önyargıları yıkan ilklerin kadınları

Son yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türkiye tarihinde bir ilke daha imza atıldı ve TSK ilk kadın amirali görevine başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetlerinin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın bu göreve atanmasından ne kadar memnun olduğunu, "Doğrusu ben bu tayinden çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok memnun etti" ifadeleri ile anlattı. Peki, güçlü Türkiye yolunda tabuları da önyargıları yıkan ilklerin kadınları kimler? İşte detaylar…

Sabah Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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