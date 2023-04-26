CHP'li belediyede maaş krizi! Saç sakal bırakacaklar

İzmir'de maaşlarını 7-8 taksitte aldıkları için geçen günlerde iş bırakan CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçileri şimdi de siyah kıyafet eylemine hazırlanıyor. Bugün belediye personeli yönetimin taksit ile maaş ödeme uygulamasını protesto etmek için işe siyah kıyafetlerle gelecek. Erkek çalışanlar da işe sivil kıyafetlerle gelip saç sakal eylemi başlatacak. Sendika herhangi bir iyileşme olmaması halinde önümüzdeki günlerde eylemlerin dozunu giderek arttıracak.