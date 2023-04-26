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CHP'li belediyede maaş krizi! Saç sakal bırakacaklar

İzmir'de maaşlarını 7-8 taksitte aldıkları için geçen günlerde iş bırakan CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçileri şimdi de siyah kıyafet eylemine hazırlanıyor. Bugün belediye personeli yönetimin taksit ile maaş ödeme uygulamasını protesto etmek için işe siyah kıyafetlerle gelecek. Erkek çalışanlar da işe sivil kıyafetlerle gelip saç sakal eylemi başlatacak. Sendika herhangi bir iyileşme olmaması halinde önümüzdeki günlerde eylemlerin dozunu giderek arttıracak.

Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:19
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CHP’li belediyede maaş krizi! Saç sakal bırakacaklar

Maaşları taksit taksit yatırıldığı için geçtiğimiz günlerde iş bırakan CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi çalışanları bu sefer de saç sakal bırakma ve siyah kıyafetlerle işe gelme eylemi başlattı.

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CHP’li belediyede maaş krizi! Saç sakal bırakacaklar

Belediyeye bağlı Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de örgütlü DISK'e baglı Genel İş Sendikası dün toplam bin 300 belediye çalışanına mesaj göndererek yeni bir eylemin fitilini ateşledi.

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CHP’li belediyede maaş krizi! Saç sakal bırakacaklar

Sendika yönetiminin aldığı karar doğrultusunda bayan personel işe siyah kıyafetle gelecek.

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CHP’li belediyede maaş krizi! Saç sakal bırakacaklar

Erkek personel ise 25 Nisan Pazartesi günü itibariyle sakal bırakma eylemi yapacak.

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CHP’li belediyede maaş krizi! Saç sakal bırakacaklar

İşe sivil kıyafetlerle gelecek olan erkek personel aynı zamanda saç traşı da olmayacak.