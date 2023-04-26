AÖF FİNAL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açıköğretim Fakültesi finalleri online mı, nasıl olacak?

"AÖF final sınavları hangi tarihte, online mı yapılacak?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. AÖF 2022-2023 bahar dönemi vize sınavları online olarak tamamlanmıştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı. Ara sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınav sonuçlarını öğrenen adaylar final sınavı için tarih araştırması yapıyor. Peki, AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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