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Haberler Galeri AÖF FİNAL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açıköğretim Fakültesi finalleri online mı, nasıl olacak?

AÖF FİNAL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açıköğretim Fakültesi finalleri online mı, nasıl olacak?

"AÖF final sınavları hangi tarihte, online mı yapılacak?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. AÖF 2022-2023 bahar dönemi vize sınavları online olarak tamamlanmıştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı. Ara sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınav sonuçlarını öğrenen adaylar final sınavı için tarih araştırması yapıyor. Peki, AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:04
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AÖF FİNAL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açıköğretim Fakültesi finalleri online mı, nasıl olacak?

AÖF final tarihleri 2023! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav tarihleri merak konusu oluyor. 24 Nisan Pazartesi günü açıklanan vize sonuçlarının ardından final tarihleri araştırılmaya başladı. Peki AÖF final sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte, tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF FİNAL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açıköğretim Fakültesi finalleri online mı, nasıl olacak?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı tarihleri açıklandı. Yayımlanan AÖF akademik takvime göre bahar dönemi final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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AÖF FİNAL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açıköğretim Fakültesi finalleri online mı, nasıl olacak?

AÖF SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF final sınavlarının nasıl yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ama tüm ülkeyi derinden etkileyen deprem sebebiyle AÖF sınavlarının online (çevrim içi) yapılması bekleniyor.

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AÖF FİNAL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açıköğretim Fakültesi finalleri online mı, nasıl olacak?

AÖF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF bahar dönemi vize sınavları 8-9-15-16 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleşti. AÖF vize sonuçları 24 Nisan 2023 tarihinde açıklandı.

AÖF VİZE SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ.

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AÖF FİNAL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açıköğretim Fakültesi finalleri online mı, nasıl olacak?

YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınav ve final sınavlaırının tamamlanmasının ardından yaz okulu sınavları yapılacak. Mezuniyet için gerekli krediyi sağlamak isteyen adaylar ile dönem içerisinde başarısız olan dersi bulunan öğrenciler, yaz okulu sınavlarına katılabilecek. Resmi internet sayfasından yayınlanan bilgiye göre AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.