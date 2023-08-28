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AK Parti'de yerel seçim heyecanı! Yenilenen teşkilatlarla yeni yol haritası! Başkan Erdoğan'a sunulacak

Son dakika haberi | AK Parti'de MKYK'nın gündemi 7 Ekim'de yapılması planlanan 4'üncü Olağanüstü Kongre ile 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler oldu. AK Parti'nin yerel seçimlere tecrübeli ve dinç bir ekiple hazırlanacağı öğrenilirken, parti teşkilatlarındaki revizyon da sürüyor. Yenilenen teşkilatlarla beraber seçimin yol haritası da belirlenecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2023 07:39
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AK Parti’de yerel seçim heyecanı! Yenilenen teşkilatlarla yeni yol haritası! Başkan Erdoğan’a sunulacak

Başkan Recep Tayyip öncülüğünde bugün toplanacak AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) dördüncü olağanüstü büyük kongre çalışmaları değerlendirilecek ve alınması gereken kararlar oylanacak.

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AK Parti’de yerel seçim heyecanı! Yenilenen teşkilatlarla yeni yol haritası! Başkan Erdoğan’a sunulacak

AK Parti tüzüğünde yer alan, "Şartların oluşması halinde, kademe yönetim kurulunun gerekli hazırlıkları yaparak talebin tebliğinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplaması zorunludur" ifadeye göre MKYK'da olağanüstü kongre için karar alındığında 45 günlük süreç başlamış olacak.

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AK Parti’de yerel seçim heyecanı! Yenilenen teşkilatlarla yeni yol haritası! Başkan Erdoğan’a sunulacak

AK Parti'nin olağan kongresini ise yerel seçimlerden sonra yapması bekleniyor. Tazelenme ve yenilenme sürecini 3 dönem kurulanı milletvekili seçimlerinde istisnasız uygulayan AK Parti, hükümette de kabinenin yüzde 98'ini yenileyerek devam ettirdi. Değişime parti yönetiminde de yer verecek AK Parti yerel seçimlere yenilenmiş, tecrübeli ve dinç bir ekiple hazırlanacak.

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AK Parti’de yerel seçim heyecanı! Yenilenen teşkilatlarla yeni yol haritası! Başkan Erdoğan’a sunulacak

YAPILANLAR ANLATILACAK
Yerel seçimlere giden süreçte, muhalefetin elindeki belediyelerin karnesini çıkaran AK Parti, kendi yönetimindeki belediyelerin de performanslarını masaya yatırıyor.

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AK Parti’de yerel seçim heyecanı! Yenilenen teşkilatlarla yeni yol haritası! Başkan Erdoğan’a sunulacak

Bu kapsamda bugünkü toplantıda Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Partili belediyelerin 2019 seçimlerinde seçmene vaat edilenlerin kaçta kaçının hayata geçirildiğini, belediye başkanlarının performanslarının yer aldığı detaylı bir sunum yapacak. Seçimlerde yeniden aday olmak isteyen mevcut belediye başkanlarının performansı dikkate alınacak.