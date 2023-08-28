AK Parti'de yerel seçim heyecanı! Yenilenen teşkilatlarla yeni yol haritası! Başkan Erdoğan'a sunulacak

Son dakika haberi | AK Parti'de MKYK'nın gündemi 7 Ekim'de yapılması planlanan 4'üncü Olağanüstü Kongre ile 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler oldu. AK Parti'nin yerel seçimlere tecrübeli ve dinç bir ekiple hazırlanacağı öğrenilirken, parti teşkilatlarındaki revizyon da sürüyor. Yenilenen teşkilatlarla beraber seçimin yol haritası da belirlenecek. İşte detaylar...