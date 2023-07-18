MUHARREM AYI - HİCRİ YILBAŞI RESİMLİ MESAJLAR 2023 | En yeni, dualı, hadisli, kısa, uzun Muharrem Ayı mesajları ve sözleri...

Muharem Ayı ve Hicri Yılbaşı kutlama sözleri arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Hz. Muhammed'in hicreti esas alınarak, Hicri Yılbaşı kabul edilen Muharrem Ayı bu yılda heyecanla karşılanıyor. Muharrem ayı mesajları Hicri yılbaşı ile Whatsapp, SMS ve Instagram üzerinden paylaşılacak. Anne, baba ve eşe gönderebileceğiniz en yeni, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Muharrem Ayı mesajları ve sözlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz