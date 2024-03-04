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Kilise saldırısında sır 3 gün! Saldırı talimatını hangi DEAŞ üyesinden aldılar? Yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya yönelik soruşturmadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. 7 DEAŞ üyesinin saldırıdan üç hafta önce 3 ayrı araçla Kayseri'ye gittiği ve 'Abdullah' kod Amenullah Hacı'yla örgütsel toplantı yaptığı belirlendi. 5 Ocak'ta yola çıkan şüpheliler, 8 Ocak'ta İstanbul'a gelip planladıkları gibi saldırıyı gerçekleştirdi!

Sabah ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:52
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Kilise saldırısında sır 3 gün! Saldırı talimatını hangi DEAŞ üyesinden aldılar? Yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta DEAŞ üyeleri Tacikistan vatandaşı Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev'in tarafından düzenlenen ve bir kişinin katledildiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili yeni bilgi ve belgeler ortaya çıktı.

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Kilise saldırısında sır 3 gün! Saldırı talimatını hangi DEAŞ üyesinden aldılar? Yeni detaylar ortaya çıktı

İiki kilise saldırganının eylemden yaklaşık 3 hafta önce İstanbul'dan araçla Kayseri'ye giderek, örgüt toplantısına katıldıkları ortaya çıkmıştı. SABAH, aralarında 2 saldırganın da bulunduğu 7 DEAŞ üyesinin Kayseri'ye gidiş görüntüleri ve kaldıkları otelde gerçekleştirdikleri örgüt toplantısının fotoğraflarına ulaştı.

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Kilise saldırısında sır 3 gün! Saldırı talimatını hangi DEAŞ üyesinden aldılar? Yeni detaylar ortaya çıktı

AYRI ARAÇLARLA HAREKET ETTİLER

Elde edilen bilgilere göre, şüpheliler Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde ikamet eden 'Abdullah' kod Amenullah Hacı isimli kişiyle irtibatlıydı. 5 Ocak'ta İstanbul'dan ayrı araçlarla hareket eden aralarında 2 kilise saldırganı David Tanduev ve Amirjon Kholikov'un da yer aldığı 7 ismi, Abdulaziz Abdullaev isimli şüpheli karşıladı.

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Kilise saldırısında sır 3 gün! Saldırı talimatını hangi DEAŞ üyesinden aldılar? Yeni detaylar ortaya çıktı

7 isim de 6 Ocak 'ta Kayseri'deki bir otele yerleştirildi. Şüpheliler Kayseri'de kaldıkları süre boyunca otele giriş çıkış gerçekleştirdiklerine ilişkin çok sayıda güvenlik kamera görüntüsü soruşturma dosyasına girdi.

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Kilise saldırısında sır 3 gün! Saldırı talimatını hangi DEAŞ üyesinden aldılar? Yeni detaylar ortaya çıktı

KAYSERİ'DE PLANLANDI

Şüphelilerin Kayseri Kocasinan ilçesinde kaldıkları süre zarfında 'Abdullah' kod Amenullah Hacı isimli şüphelinin yine aynı ilçedeki ikametinde örgütsel toplantı yaptıkları saptandı.