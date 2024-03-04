HaberlerGaleriKilise saldırısında sır 3 gün! Saldırı talimatını hangi DEAŞ üyesinden aldılar? Yeni detaylar ortaya çıktı
Kilise saldırısında sır 3 gün! Saldırı talimatını hangi DEAŞ üyesinden aldılar? Yeni detaylar ortaya çıktı
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya yönelik soruşturmadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. 7 DEAŞ üyesinin saldırıdan üç hafta önce 3 ayrı araçla Kayseri'ye gittiği ve 'Abdullah' kod Amenullah Hacı'yla örgütsel toplantı yaptığı belirlendi. 5 Ocak'ta yola çıkan şüpheliler, 8 Ocak'ta İstanbul'a gelip planladıkları gibi saldırıyı gerçekleştirdi!
Sabahahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:45Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:52