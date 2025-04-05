Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş'a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası Başkentte dün akşam etkisini gösteren sağanak yağış bugünde devam etti. Bu kapsamda bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yağışların gece saatlerine kadar süreceği belirtilerek, sel ve su baskınları konusunda vatandaşların dikkatli olması istendi. Evlerini su basan vatandaşlar da ABB Başkanı Mansur Yavaş'a isyan etti. İşte detaylar...