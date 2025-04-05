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Haberler Gündem Galerileri Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş'a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş'a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası Başkentte dün akşam etkisini gösteren sağanak yağış bugünde devam etti. Bu kapsamda bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yağışların gece saatlerine kadar süreceği belirtilerek, sel ve su baskınları konusunda vatandaşların dikkatli olması istendi. Evlerini su basan vatandaşlar da ABB Başkanı Mansur Yavaş'a isyan etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.04.2025 18:48 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 18:48
Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

Başkent Ankara'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

Çankaya'nın yüksek kesimlerinde ise dolu nedeniyle etraf beyaza büründü. Sürücülerin doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttükleri görüldü.

Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

Mesai bitimi saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde birçok noktada sürücüler zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışların aralıklarla devam ediyor olması Ankaralı vatandaşların endişelerini arttırdı.

Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

Temizlenmeyen mazgallar yüzünden ilk defa yavaş yönetiminde sel suları can aldı. Son 6 yıl içinde Başkent'te 7 kişi sel suları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Başkent'te yağmur etkili olmaya devam ediyor. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yağışların gece saatlerine kadar süreceği belirtilerek, sel ve su baskınları konusunda vatandaşların dikkatli olması istendi.

Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

Mamak Uzgörenler Sokak'ta kot 1'inci kattaki iki daireyi su bastı. Polis ve itfaiye ekipleri müdahale etse de, evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evi su basan vatandaşlardan Özgür Şener, her yağmurda aynı mağduriyeti yaşadıklarını söyleyerek isyan etti.

Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

VATANDAŞTAN İSYAN: HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA EVİMİZİ SU BASIYOR

Annesinin evini su basması üzerine olay yerine gelen Özgür Şener, daha önce de benzer bir durum yaşandığını söyledi. Önceki su baskınında tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Şener, "Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Daha önce eşyalarımızın tamamını çöpe attık, yeniledik. Bu, ikinci kez oldu. Evde değildik. Komşularımız haber verdi. Eve geldiğimizde içerisi göl gibiydi. Annem yaşlı, evde tek başınaydı. Aşağıda ağlıyor, morali çok bozuk" dedi.

Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

Beypazarı'nda kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır yoldan çıktı. Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesine bağlı Tacettin Mahallesi girişinde, sebze yüklü bir tır yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

Sabah'ta yer alan habere göre, araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Çankaya'nın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü. Vatandaşlar araçlarını doludan korumak için üzerlerini örtmeye çalıştı.

Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yağışların gece saatlerine kadar devam edeceği belirtilerek, sel ve su baskınları konusunda uyarıda bulunuldu.

Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

İşte kare kare o anlar...

Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

İşte kare kare o anlar...

Başkentte sağanak! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor

İşte kare kare o anlar...