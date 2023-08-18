18 Ağustos 2023, Cuma
İYİ Parti'de neler oluyor? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetinde 2 ana strateji
Son dakika haberi | Siyasette yerel seçimler öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yeni bir çağrı yaparak "Gelin yerel seçimlerde komşu olalım" dedi. Bu davet sonrası gözler Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmaya çevrilirken; Sabah Gazetesi'nin usta kalemlerinden Yavuz Donat, köşesinde konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 18.08.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 07:44
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