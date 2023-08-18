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İYİ Parti'de neler oluyor? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetinde 2 ana strateji

Son dakika haberi | Siyasette yerel seçimler öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yeni bir çağrı yaparak "Gelin yerel seçimlerde komşu olalım" dedi. Bu davet sonrası gözler Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmaya çevrilirken; Sabah Gazetesi'nin usta kalemlerinden Yavuz Donat, köşesinde konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 18.08.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 07:44
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İYİ Parti’de neler oluyor? MHP lideri Devlet Bahçeli’nin davetinde 2 ana strateji

İşte Yavuz Donat'ın "Devlet Bahçeli... İyi parti... Ve ötesi" başlıklı yazısı

Meral Akşener ve İyi Parti, eski havasında değil... Bunu sağır sultan bile biliyor.
6'lı Masa... Masayı terk... Dönüş... Ve seçim sonuçları... İyi Parti'nin kimyasını bozdu.
Parti... Kaynayan kazan.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İYİ Parti’de neler oluyor? MHP lideri Devlet Bahçeli’nin davetinde 2 ana strateji

İşte bu ortamda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri... Kazanın altına atılmış bir kucak odun gibi:
"Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına."
1. Bahçeli'nin davetiyesi, zamanlama bakımından 10 numara.
2. Kafiyeli cümle, ölçüp biçilmiş, üzerinde çalışılmış bir strateji.

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İYİ Parti’de neler oluyor? MHP lideri Devlet Bahçeli’nin davetinde 2 ana strateji

Günün fıkrası
Devlet Bahçeli'nin komşuluk çağrısı, Süleyman Demirel'den dinlediğimiz bir fıkrayı aklımıza getirdi.İki arkadaş... Gece yarısı yürüyorlarmış.
Bir köyden geçerken... Biri yerden bir taş almış... Köydeki evlerin birinin toprak damına atmış... Taş "güp" diye ses çıkarmış.
Arkadaşı sormuş: - Neden yaptın?
- Ev sahibinin uykusunu kaçırmak için.
- Uykusu ne diye kaçacak ki?
- O şimdi düşünüp duracak... Bu taş bana atılmış bir mesaj mı? Ya da hanıma mı? Yoksa büyük kızıma mı atıldı? Ortancaya mı? Küçük kıza mı? Baldıza mı? Artık sabaha kadar gözüne uyku girmez.
Devlet Bahçeli'nin sözleri, İyi Parti'nin damına atılan taş gibi.

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İYİ Parti’de neler oluyor? MHP lideri Devlet Bahçeli’nin davetinde 2 ana strateji

Yaprak dökümü
Dikkat ettiniz mi? Seçimden sonra MHP'de... Sarsıntı... Tartışma... Çözülme... Örgütte istifa... Tabanda çatlama oldu mu? Hayır.
İyi Parti için de aynı sözleri söylemek mümkün mü? Hayır.
İşte bütün mesele burada.
Devlet Bahçeli, ağacı sallıyor...
Silkeliyor.
Yaprak dökümü kaçınılmaz.

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İYİ Parti’de neler oluyor? MHP lideri Devlet Bahçeli’nin davetinde 2 ana strateji

Siyaset mühendisliği
Liderin hedefi partisini diri tutmaktır... Oyunu korumaktır.
MHP... Diri... Disiplinli... Seçimde istediğini aldı.
Yüzde 10.07 oy... 50 milletvekili.
Tek kelimeyle... Başarı.