İYİ Parti’de neler oluyor? MHP lideri Devlet Bahçeli’nin davetinde 2 ana strateji

Günün fıkrası

Devlet Bahçeli'nin komşuluk çağrısı, Süleyman Demirel'den dinlediğimiz bir fıkrayı aklımıza getirdi.İki arkadaş... Gece yarısı yürüyorlarmış.

Bir köyden geçerken... Biri yerden bir taş almış... Köydeki evlerin birinin toprak damına atmış... Taş "güp" diye ses çıkarmış.

Arkadaşı sormuş: - Neden yaptın?

- Ev sahibinin uykusunu kaçırmak için.

- Uykusu ne diye kaçacak ki?

- O şimdi düşünüp duracak... Bu taş bana atılmış bir mesaj mı? Ya da hanıma mı? Yoksa büyük kızıma mı atıldı? Ortancaya mı? Küçük kıza mı? Baldıza mı? Artık sabaha kadar gözüne uyku girmez.

Devlet Bahçeli'nin sözleri, İyi Parti'nin damına atılan taş gibi.