“82 plaka” hangi kentin olacak? Av. Serkan Toper A Haber’de konuyu ele aldı!

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Avukat Serkan Toper, il olmaya aday bölgeleri ele aldı.

"Her biri birbirinden kıymetli ilçelerimiz var. Bu ilçelerimiz il olabileceğini hep konuştuk. Peki, il olmanın ne faydası olacak? Devletten aldıkları ekonomik değer artacak, bölgenin coğrafi değeri artacak ve bölge halkının da hem siyasi hem de ekonomik olarak gelişimine de katkı sağlayacak.

Örneğin Konya Ereğli, Ereğli'nin merkez nüfusu dikkate alınacak. Ereğli'nin toplam nüfusu dikkate alınacak. Ereğli il olursa, Ereğli'ye bağlı ilçeler nereler olacak ona bakılacak. Ereğli'nin eğitim durumu, ekonomisi, ekonomik çeşitliliği, Konya merkeze olan uzaklığı yüz ölçümü ve coğrafi gereksinimler gibi birçok madde tek tek değerlendirilecek.

Akhisar, Alanya, Çorlu, Polatlı, Ünye, Yüksekova ve Siverek gibi halkın yüksek talebi olan ilçelerin il olmasına sessiz kalınmamalı."