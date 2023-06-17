17 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri “82 plaka” hangi kentin olacak? Av. Serkan Toper A Haber'de konuyu ele aldı!

“82 plaka” hangi kentin olacak? Av. Serkan Toper A Haber'de konuyu ele aldı!

Türkiye'de 82. il olmaya en yakın ilçeler gündemdeki yerini alırken Devlet Bahçeli'den de heyecanlandıran açıklama geldi. Bahçeli konuya ilişkin, "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." dedi. Av. Serkan Toper, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında il olmaya aday olan bölgeleri ele aldı.

Giriş Tarihi: 17.06.2023 00:44 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 01:42
  • 1
  • 32
“82 plaka” hangi kentin olacak? Av. Serkan Toper A Haber’de konuyu ele aldı!

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Avukat Serkan Toper, il olmaya aday bölgeleri ele aldı.

"Her biri birbirinden kıymetli ilçelerimiz var. Bu ilçelerimiz il olabileceğini hep konuştuk. Peki, il olmanın ne faydası olacak? Devletten aldıkları ekonomik değer artacak, bölgenin coğrafi değeri artacak ve bölge halkının da hem siyasi hem de ekonomik olarak gelişimine de katkı sağlayacak.

Örneğin Konya Ereğli, Ereğli'nin merkez nüfusu dikkate alınacak. Ereğli'nin toplam nüfusu dikkate alınacak. Ereğli il olursa, Ereğli'ye bağlı ilçeler nereler olacak ona bakılacak. Ereğli'nin eğitim durumu, ekonomisi, ekonomik çeşitliliği, Konya merkeze olan uzaklığı yüz ölçümü ve coğrafi gereksinimler gibi birçok madde tek tek değerlendirilecek.

Akhisar, Alanya, Çorlu, Polatlı, Ünye, Yüksekova ve Siverek gibi halkın yüksek talebi olan ilçelerin il olmasına sessiz kalınmamalı."

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 32
“82 plaka” hangi kentin olacak? Av. Serkan Toper A Haber’de konuyu ele aldı!

BANDIRMA

  • 3
  • 32
“82 plaka” hangi kentin olacak? Av. Serkan Toper A Haber’de konuyu ele aldı!

ADANA KOZAN

  • 4
  • 32
“82 plaka” hangi kentin olacak? Av. Serkan Toper A Haber’de konuyu ele aldı!

ADANA SEYHAN

  • 5
  • 32
“82 plaka” hangi kentin olacak? Av. Serkan Toper A Haber’de konuyu ele aldı!

ADIYAMAN KAHTA