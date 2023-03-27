3D sınav sonuçları ne zaman AÇIKLANDI mı? A, B kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı! Deneme Sınavı 4 (AYT-TYT) sonuç ekranı

3D yayınlarının 17-18-19-20 Mart tarihlerinde uygulanan TYT sınavının sonuçları merak ediliyor. Öğrenciler sonuçlara ilişkin detayları araştırıyor. Adaylar Türkiye geneli düzenlenen sınavlarda YKS'de olası puan ve sıralamalarını görme şansı buluyor. Peki 3D sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak. İşte A, B kitapçığı cevap anahtar...