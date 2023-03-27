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Haberler Galeri 3D sınav sonuçları ne zaman AÇIKLANDI mı? A, B kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı! Deneme Sınavı 4 (AYT-TYT) sonuç ekranı

3D sınav sonuçları ne zaman AÇIKLANDI mı? A, B kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı! Deneme Sınavı 4 (AYT-TYT) sonuç ekranı

3D yayınlarının 17-18-19-20 Mart tarihlerinde uygulanan TYT sınavının sonuçları merak ediliyor. Öğrenciler sonuçlara ilişkin detayları araştırıyor. Adaylar Türkiye geneli düzenlenen sınavlarda YKS'de olası puan ve sıralamalarını görme şansı buluyor. Peki 3D sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak. İşte A, B kitapçığı cevap anahtar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 15:22
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3D sınav sonuçları ne zaman AÇIKLANDI mı? A, B kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı! Deneme Sınavı 4 AYT-TYT sonuç ekranı

3D yayınlarının 17-18-19-20 Mart tarihlerinde uygulanan TYT sınavının sonuçları merak ediliyor. Öğrenciler sonuçlara ilişkin detayları araştırıyor. Adaylar Türkiye geneli düzenlenen sınavlarda YKS'de olası puan ve sıralamalarını görme şansı buluyor. Peki 3D sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak. İşte A, B kitapçığı cevap anahtar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3D sınav sonuçları ne zaman AÇIKLANDI mı? A, B kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı! Deneme Sınavı 4 AYT-TYT sonuç ekranı

DENEME SINAVI 3 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 ila 20 Mart 2023 tarihleri aralığında gerçekleştirilen 3D TYT deneme sınavı 3'ün sonuçları 27 Mart 2023 Pazartesi saat 16.00'da erişime açılacak.

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3D sınav sonuçları ne zaman AÇIKLANDI mı? A, B kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı! Deneme Sınavı 4 AYT-TYT sonuç ekranı

DENEME SINAVI 3 TYT SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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3D sınav sonuçları ne zaman AÇIKLANDI mı? A, B kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı! Deneme Sınavı 4 AYT-TYT sonuç ekranı

DENEME SINAVI 3 CEVAP ANAHTARI

3D yayınları tarafından gerçekleştirilen Türkiye geneli sınavın A ve B kitapçığının cevapları şu şekilde:

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3D sınav sonuçları ne zaman AÇIKLANDI mı? A, B kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı! Deneme Sınavı 4 AYT-TYT sonuç ekranı

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