Bakanlık İstanbul için seferberlik halinde! Megakent örümcek ağı gibi metrolarla sarılıyor
Yangında, selde İstanbul'un başı ne zaman dara düşse ya tatile ya da gezintiye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kenti kaderine terk ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise İstanbullunun refahı için çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana İstanbul'da yatırım adına tek bir çivi çakmayan İmamoğlu'nun aksine Bakanlık, kentteki metro çalışmalarını üstlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul'da devam eden metro çalışmalarını anlattı.
Giriş Tarihi: 20.08.2023
08:03 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
08:04
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "
İstanbul'u hem yer altından hem de yer üstünden metro ve demiryollarıyla adeta örümcek ağı gibi birbirine bağlıyoruz. İstanbul'un toplam raylı sistem ağı 338,8 kilometre. Hizmete sunduğumuz metro hatlarının toplam uzunluğu ise 130,2 kilometredir. Yapım çalışmaları devam eden hattımız ise 55,7 kilometre. Bu çalışma tamamlandığında ise 185,9 kilometre metro hattı kazandırmış olacağız. Çalışmalar tamamlandığında İstanbul'un raylı sistem ağı toplamda 394,5 kilometreye yükselecek. Bunun yarısını bakanlığımız yapmış olacak" diye konuştu. GALERİ DEVAM EDİYOR
"TÜM AMACIMIZ HALKIMIZIN ULAŞIMDA SIKINTI YAŞAMAMASI" Uraloğlu, metro çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade ederek, " Keşmekeş hale gelen İstanbul trafiğini rahatlatmış olacağız. Tüm bu çalışmalarımız, halkımızın ulaşımda sıkıntı yaşamamasını sağlamak. Gideceği yere rahat ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, tamamlanan ve çalışmaları devam eden metro hatlarıyla da ilgili şu bilgileri paylaştı.
TAMAMLANAN METRO HATLARI LEVENT-HİSARÜSTÜ METRO HATTI Yapımına 3 Ocak 2013 yılında başlanıp 1 Kasım 2015 yılında tamamlandı. Mevcut metro hattına entegre edilen 3,3 kilometre uzunluğundaki hat üzerinde, Levent-Nispetiye-Etiler-Boğaziçi Üniversitesi ve Hisarüstü durakları bulunuyor. İstanbul'un önemli arterlerinden Nispetiye Caddesi'ndeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azalttı. Tek Tüplü Tünel ve kamulaştırma yapılmaksızın kompakt istasyon tasarımı ile ekonomik açıdan da en uygun çözüm oldu.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI-KAYNARCA METRO HATTI Yapımı 16 Mart 2015 yılında başlayıp 2 Ekim 2022 yılında tamamlandı. 7,4 kilometre uzunluğa sahip hat üzerinde 4 durak bulunuyor. İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattı arasında raylı sistem bağlantısı sağlandı. Yolcuların güvenli, hızlı ve ekonomik olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımını sağlıyor. Ayrıca Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren İstasyonu, Sabiha Gökçen Havalimanı, Marmaray, Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro hattı ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sultanbeyli Metro hatları birbirine bağlandı.
GAYRETTEPE-KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI Yapımı 9 Aralık 2016 yılında başlanan 19 Aralık 2023 tamamlanacak olan ve toplamda 37,5 kilometre uzunluğundaki hattın şu ana kadar 34 kilometrelik kısmı hizmete açıldı. Havalimanı-3, Havalimanı-1, Havalimanı-2 istasyonları ile İhsaniye-Göktürk-Kemerburgaz-Hasdal-Kağıthane olarak açılan istasyon sayısı 7'ye ulaştı. 3,5 kilometrelik Gayrettepe-Kağıthane kesiminin hizmete alınması için çalışmalar devam etmekte.