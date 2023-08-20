Bakanlık İstanbul için seferberlik halinde! Megakent örümcek ağı gibi metrolarla sarılıyor

"TÜM AMACIMIZ HALKIMIZIN ULAŞIMDA SIKINTI YAŞAMAMASI"



Uraloğlu, metro çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Keşmekeş hale gelen İstanbul trafiğini rahatlatmış olacağız. Tüm bu çalışmalarımız, halkımızın ulaşımda sıkıntı yaşamamasını sağlamak. Gideceği yere rahat ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, tamamlanan ve çalışmaları devam eden metro hatlarıyla da ilgili şu bilgileri paylaştı.