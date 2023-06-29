81 il için harekete geçildi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Şehrin en güvenli alanı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefiyle hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda "Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı" olarak tanımlanan millet bahçelerinde 2018'den bu yana 17 milyon 45 bin 538 metrekare alanı kapsayan 151 adet millet bahçesi hizmete sunuldu.

Şu anda; 27 milyon 513 bin 219 metrekare alanda 138 millet bahçesinde ise çalışmalar devam ediyor.