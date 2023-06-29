29 Haziran 2023, Perşembe
81 il için harekete geçildi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Şehrin en güvenli alanı olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde hizmete sunulan millet bahçeleri hakkında yaptığı açıklamada, "81 ilimize 100 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Millet bahçelerimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimize ulaşma yolunda büyük bir lokomotif güçtür. Vatandaşlarımıza şehrin merkezinde kazandırdığımız millet bahçelerimizle yeni sosyal yaşam alanları hediye ediyoruz. Bununla beraber millet bahçelerimiz deprem gibi doğal afetler sırasında şehrin en güvenli alanlarından birisi olarak toplanma alanı görevi görüyor" dedi.
Giriş Tarihi: 29.06.2023 12:01
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