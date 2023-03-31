CHP ve sol bu gerçekle yüzleşmiyor! Tehdit siyasetiyle ebedi hastalık...

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği 10 Ağustos 2014 tarihinden bu yana yapılan genel, yerel veya referandum dâhil hangi seçime bakarsanız bakın, hepsini Başkan Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde oyla kazandı.

İlk seçimde 14 parti bir araya geldi yine başaramadı. 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde, sağ bloku MHP üzerinden parçalayarak İyi Parti projesi devreye sokulduğu, hatta PKK destekli HDP de kendi adayını çıkardığı halde sonuç değişmedi.