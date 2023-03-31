31 Mart 2023, Cuma
CHP ve sol bu gerçekle yüzleşmiyor! Tehdit siyasetiyle ebedi hastalık...
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 44 gün kala cumhurbaşkanı adayları listesi kesinleşti. CHP ve fondaşı medya ise yaptıkları "güçler birliğine" sol pencereden bakarak Muharrem İnce'yi adeta "hain" ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği 7'li koalisyon masası çelişkilerle dolu şekilde hareket ederken, Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda konuyu değerlendirdi. Övür, Kılıçdaroğlu için "Hala aynı kafada olduğu için de tehdit siyasetiyle "ebedi hastalığı" iyileştireceğini sanıyor" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 31.03.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 08:57
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