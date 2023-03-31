31 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CHP ve sol bu gerçekle yüzleşmiyor! Tehdit siyasetiyle ebedi hastalık...

CHP ve sol bu gerçekle yüzleşmiyor! Tehdit siyasetiyle ebedi hastalık...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 44 gün kala cumhurbaşkanı adayları listesi kesinleşti. CHP ve fondaşı medya ise yaptıkları "güçler birliğine" sol pencereden bakarak Muharrem İnce'yi adeta "hain" ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği 7'li koalisyon masası çelişkilerle dolu şekilde hareket ederken, Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda konuyu değerlendirdi. Övür, Kılıçdaroğlu için "Hala aynı kafada olduğu için de tehdit siyasetiyle "ebedi hastalığı" iyileştireceğini sanıyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 08:57
  • 1
  • 10
CHP ve sol bu gerçekle yüzleşmiyor! Tehdit siyasetiyle ebedi hastalık...

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği 10 Ağustos 2014 tarihinden bu yana yapılan genel, yerel veya referandum dâhil hangi seçime bakarsanız bakın, hepsini Başkan Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde oyla kazandı.

İlk seçimde 14 parti bir araya geldi yine başaramadı. 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde, sağ bloku MHP üzerinden parçalayarak İyi Parti projesi devreye sokulduğu, hatta PKK destekli HDP de kendi adayını çıkardığı halde sonuç değişmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
CHP ve sol bu gerçekle yüzleşmiyor! Tehdit siyasetiyle ebedi hastalık...

Hatta o tarihte AK Parti'nin içinde olan ve CHP projesinin "tam göbeğinde" yer alan Ali Babacanların el altından uğraşmasına rağmen...

Bugün de tablo değişmiş değil.

El altından, el üstünden 5 sağcı ve muhafazakâr parti, CHP'ye milliyetçiler ve muhafazakârlar nezdinde meşruiyet kazandırmak için 7'li koalisyona iliştirilmiş durumda.

  • 3
  • 10
CHP ve sol bu gerçekle yüzleşmiyor! Tehdit siyasetiyle ebedi hastalık...

Ama hâlâ öfke ve panik içindeler ki, saldırmadıkları, hakaret etmedikleri siyasetçi kalmadı. Dünya çapında sanatçıları bile "sifon çekme" seviyesine indi. Hani yüzde 60'la geliyordu, gelmekte olan?

Şimdi yeni bahaneleri, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce... O olmasa seçim çantada keklik!.. Sanatçısından gazetecisine, FETÖ'cüsünden PKK'lısına hepsi ona saldırıyor. "Solu bölme..."

  • 4
  • 10
CHP ve sol bu gerçekle yüzleşmiyor! Tehdit siyasetiyle ebedi hastalık...

FETÖ dahil hepsi "aydınlanmacı güçler" olup çıktı. PKK bile "demokrasi güçleri" içinde sayılıyor.

  • 5
  • 10
CHP ve sol bu gerçekle yüzleşmiyor! Tehdit siyasetiyle ebedi hastalık...

SAĞ BÖLÜNSÜN, SOL KAZANSIN
Gazeteci Deniz Zeyrek de bu güçler birliğine "sol" pencereden bakıp, Muharrem İnce'yi "bölücü" ilan ediyor.

Birkaç gün önce, "Bölünerek kaybetmek solun kaderi" diye adeta isyan eden yazısında şöyle diyor:

"Milliyetçi, muhafazakâr, merkez sağ ve sol 'yüzde 50 artı 1'i yakalamak için birleşti ama sol ebedi hastalığı bölünmeden kurtulamadı."