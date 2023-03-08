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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı'nın çocukları...

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı'nın çocukları...

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan ilişkisiyle sosyal medyanın dilinden düşmüyor. 3 evliliğinden 4 kız çocuğuna sahip olan Ilıcalı'nın, yeniden baba olmaya hazırlandığı iddia edildi. Sevgilisi Altunkaya'nın hamile olduğu haberi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Haberin ardından Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatıyla ilgili bilgiler merak edilmeye başladı. Peki, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında, hamile mi? İşte, tüm merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 18:42
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Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı’nın çocukları...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu sosyal medyaya bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Ilıcalı, 5.kez baba olmaya hazırlanıyor.. Haberler ardından Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, hamile mi? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evli mi? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı’nın çocukları...

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR, HAMİLE Mİ?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı'nın sevgilisidir.

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Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı’nın çocukları...

Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ayça Çağla Altunkaya, Sosyal medya paylaşımları ile ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı birlikteliği ile gündeme geliyor.

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Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı’nın çocukları...

Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu öğrenildi. Üstelik bebeklerinin cinsiyetinin de erkek olduğu iddia ediliyor.

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Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı’nın çocukları...

İŞTE O AÇIKLAMA!

Bülent Cankurt'un haberine göre Ilıcalı'nın bu kez bir oğlu olacak. Bomba bir duyum aldım diyen Cankurt, "Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş." açıklamasını yaptı.