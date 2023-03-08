Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı’nın çocukları...

İŞTE O AÇIKLAMA!

Bülent Cankurt'un haberine göre Ilıcalı'nın bu kez bir oğlu olacak. Bomba bir duyum aldım diyen Cankurt, "Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş." açıklamasını yaptı.