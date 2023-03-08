08 Mart 2023, Çarşamba
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı'nın çocukları...
Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan ilişkisiyle sosyal medyanın dilinden düşmüyor. 3 evliliğinden 4 kız çocuğuna sahip olan Ilıcalı'nın, yeniden baba olmaya hazırlandığı iddia edildi. Sevgilisi Altunkaya'nın hamile olduğu haberi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Haberin ardından Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatıyla ilgili bilgiler merak edilmeye başladı. Peki, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında, hamile mi? İşte, tüm merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 18:42
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