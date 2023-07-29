29 Temmuz 2023, Cumartesi
KPSS 2023 Öğrenci Yorumları Twitter | Zor muydu kolay mıydı? Alan sınavı 1., 2. oturum sınav soruları nasıldı?
Bugün saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından sosyal medyada KPSS soru yorumları hızla yayılmaya başladı. Adaylar, "2023 KPSS soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?" gibi soruların yanıtlarını merakla arıyor. Sınavın zorluk derecesi ve içeriği, adaylar tarafından değerlendiriliyor ve paylaşılıyor. İşte öğrenci yorumları...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 12:01
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