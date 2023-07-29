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Haberler Galeri KPSS 2023 Öğrenci Yorumları Twitter | Zor muydu kolay mıydı? Alan sınavı 1., 2. oturum sınav soruları nasıldı?

KPSS 2023 Öğrenci Yorumları Twitter | Zor muydu kolay mıydı? Alan sınavı 1., 2. oturum sınav soruları nasıldı?

Bugün saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından sosyal medyada KPSS soru yorumları hızla yayılmaya başladı. Adaylar, "2023 KPSS soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?" gibi soruların yanıtlarını merakla arıyor. Sınavın zorluk derecesi ve içeriği, adaylar tarafından değerlendiriliyor ve paylaşılıyor. İşte öğrenci yorumları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023 12:01
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KPSS 2023 Öğrenci Yorumları Twitter | Zor muydu kolay mıydı? Alan sınavı 1., 2. oturum sınav soruları nasıldı?

KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları ile sorular nasıldı sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Sınavın zor mu, kolay mı olduğu hakkında yapılan tartışmalar, adayların gelecek süreçteki değerlendirmelerine etki edecek. 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları nasıl?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2023 Öğrenci Yorumları Twitter | Zor muydu kolay mıydı? Alan sınavı 1., 2. oturum sınav soruları nasıldı?

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri belli oldu.

Takvime göre KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.

KPSS Alan Bilgisi sınavları ise üç oturum şeklinde 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

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KPSS 2023 Öğrenci Yorumları Twitter | Zor muydu kolay mıydı? Alan sınavı 1., 2. oturum sınav soruları nasıldı?

OTURUM SAATLERİ

1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 29 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. Oturum saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek.

2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.

3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.

ÖABT (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri) 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak ve saat 10.15'te başlayacak.

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KPSS 2023 Öğrenci Yorumları Twitter | Zor muydu kolay mıydı? Alan sınavı 1., 2. oturum sınav soruları nasıldı?

KPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumunda adaylara; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarından 120 soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek.

2. Oturumda; Hukuk, İktisat, Maliye testlerinden oluşan 120 soruluk kitapçık verilecek ve için 150 dakika süre tanınacak.

3. oturumda ise İşletme, Muhasebe, İstatistik testlerinden oluşan 120 soru sorulacak ve adaylara 160 dakika süre verilecek.

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KPSS 2023 Öğrenci Yorumları Twitter | Zor muydu kolay mıydı? Alan sınavı 1., 2. oturum sınav soruları nasıldı?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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