Dünyanın en güçlü orduları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

Askeri güç verilerini araştıran ABD merkezli bir internet sitesi, dünyanın en güçlü orduları 2023 listesini paylaştı. Dünyanın en güçlü orduları belirlenirken; ülkelerin askeri personel sayısı, hareket kabiliyeti ve teknoloji yönünden gelişmişlik gibi birçok faktör dikkate alınıyor. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar…