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Haberler Galeri LGS LİSE TERCİH ROBOTU 2023 | LGS tercihleri saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır? MEB e-Okul LGS tercih ekranı 2023!

LGS LİSE TERCİH ROBOTU 2023 | LGS tercihleri saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır? MEB e-Okul LGS tercih ekranı 2023!

LGS tercih robotu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yayınlanan 2023 LGS tercih kılavuzuna göre LGS lise tercihleri bugün başlıyor. LGS tercih kılavuzunda yer alan adımları takip edecek olan öğrenciler lise taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini tamamlayacak. LGS tercihlerini e-Devlet sistemi üzerinden yapacak olan adayların liselere yerleştirilme işlemi başarı puanlarına göre gerçekleştirilecek. Peki, LGS tercihleri başladı mı, saat kaçta balşlayacak? İşte 2023 LGS tercih ekranı!

Giriş Tarihi: 03.07.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 08:57
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LGS LİSE TERCİH ROBOTU 2023 | LGS tercihleri saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır? MEB e-Okul LGS tercih ekranı 2023!

LGS TERCİH EKRANI 2023! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2023 tarihinde yayımlan Liselere Geçiş Sistemi tercih ve yerleştirme kılavuzu ile LGS tercihleri 3 Temmuz Pazartesi (bugün) başlıyor. LGS tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler "LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB e-Okul 2023 LGS tercih robotu ile lise tercih ekranı...

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LGS LİSE TERCİH ROBOTU 2023 | LGS tercihleri saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır? MEB e-Okul LGS tercih ekranı 2023!

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2023 tarihinde yayımlandı.

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LGS LİSE TERCİH ROBOTU 2023 | LGS tercihleri saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır? MEB e-Okul LGS tercih ekranı 2023!

Adaylar LGS kıllavuzu tercih ve yerleştirme takvimine göre yerleştirme tercih formuna ve okulların kontenjan bilgilerine ulaşabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS LİSE TERCİH ROBOTU 2023 | LGS tercihleri saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır? MEB e-Okul LGS tercih ekranı 2023!

LGS TERCİH ROBOTU ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerinin e-Okul sistemi üzerinden açıklanmasının ardından kullanıma sunulan tercih robotları, hem merkezi sınav puanı hem yerel yerleştirme ile öğrenci alan lise tercihlerinin oluşturulmasında büyük kolaylık sağlıyor.

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LGS LİSE TERCİH ROBOTU 2023 | LGS tercihleri saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır? MEB e-Okul LGS tercih ekranı 2023!

2023 LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2023 LGS tercih başvuruları, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Lise tercih süreci 19 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek.