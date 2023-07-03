LGS LİSE TERCİH ROBOTU 2023 | LGS tercihleri saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır? MEB e-Okul LGS tercih ekranı 2023!

LGS tercih robotu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yayınlanan 2023 LGS tercih kılavuzuna göre LGS lise tercihleri bugün başlıyor. LGS tercih kılavuzunda yer alan adımları takip edecek olan öğrenciler lise taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini tamamlayacak. LGS tercihlerini e-Devlet sistemi üzerinden yapacak olan adayların liselere yerleştirilme işlemi başarı puanlarına göre gerçekleştirilecek. Peki, LGS tercihleri başladı mı, saat kaçta balşlayacak? İşte 2023 LGS tercih ekranı!