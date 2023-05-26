28 Mayıs öncesi Kandil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Bu kez sahnede PKK'lı Sozdar Avesta var: Öcalan'a özgürlük için oy istedi
14 Mayıs öncesi açıklama üstüne açıklama yaparak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek olan PKK terör örgütünün üst düzey kadrosu, 28 Mayıs öncesi de desteğine devam ediyor. Son olarak PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta isimli terörist PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. Başkan Erdoğan'ı da hedef alan terörist elebaşı "14 Mayıs'ta faşizme ders verildi" diyerek 28 Mayıs için çağrı yaptı. Sözde elebaşı "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.
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