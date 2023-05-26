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Haberler Galeri 28 Mayıs öncesi Kandil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Bu kez sahnede PKK'lı Sozdar Avesta var: Öcalan'a özgürlük için oy istedi

28 Mayıs öncesi Kandil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Bu kez sahnede PKK'lı Sozdar Avesta var: Öcalan'a özgürlük için oy istedi

14 Mayıs öncesi açıklama üstüne açıklama yaparak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek olan PKK terör örgütünün üst düzey kadrosu, 28 Mayıs öncesi de desteğine devam ediyor. Son olarak PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta isimli terörist PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. Başkan Erdoğan'ı da hedef alan terörist elebaşı "14 Mayıs'ta faşizme ders verildi" diyerek 28 Mayıs için çağrı yaptı. Sözde elebaşı "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.

Giriş Tarihi: 26.05.2023 11:51
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28 Mayıs öncesi Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek daha! Bu kez sahnede PKK’lı Sozdar Avesta var: Öcalan’a özgürlük için oy istedi

7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'dan 2. tur için destek gelmeye devam ediyor.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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28 Mayıs öncesi Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek daha! Bu kez sahnede PKK’lı Sozdar Avesta var: Öcalan’a özgürlük için oy istedi

Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kalırken millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek ve kararını verecek.

KILIÇDAROĞLU "MİLLİYETÇİ" POZLAR KESİYOR AMA NAFİLE!
Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı.

İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti. Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için milliyetçi rolü kesse de gerçek yine ortaya çıktı.

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28 Mayıs öncesi Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek daha! Bu kez sahnede PKK’lı Sozdar Avesta var: Öcalan’a özgürlük için oy istedi

PKK'LI TERÖRİST SOZDAR AVESTA'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK!

Terör örgütü PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.

Bebek katili Abdullah Öcalan'ı özgürlükçü olarak tanıtan terörist Avesta, "Apo'nun sesinin çıkmaması için, üzerinde ağırlaştırılmış tecrit uyguluyorlar, kirli faşizan siyaset yürütüyorlar. 26 aydır Apo'dan haber alamıyoruz. İmralı adasında özel yasalar uygulanıyor." dedi.

TERÖSİTBAŞI APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN OY İSTEDİ
Başkan Erdoğan'ı ve iktidarı hedef alan terörist Sozdar Avesta, "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz; toplumlar, kadınlara yönelik soykırımın, katliamları ortadan kaldırabiliriz." dedi.

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28 Mayıs öncesi Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek daha! Bu kez sahnede PKK’lı Sozdar Avesta var: Öcalan’a özgürlük için oy istedi

AÇIK AÇIK KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: 28 MAYIS'TA...
Terörist Sozdar Avesta şu skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef almayı sürdürürken Kılıçdaroğlu'na oy istedi;

"Eğer aldığımız bir nefes varsa, bu ancak Apo'nun özgürlüğü ile, Apo şahsında halkımızın ve kadınların özgürlüğünü sağlamakla mümkündür. Şunu çok iyi biliyoruz; halkımız dönem görevlerini yerine getirecektir. Bu anlarda, bu günlerde değerli bir mücadele yürüttüler. Faşizmin yıkılması için demokratik bir şekilde seçimleri de bir mücadele yöntemi olarak kullandılar. Bütün hile ve sahtekarlıklara rağmen halkımız özellikle 14 Mayıs'ta faşiste, soykırımcıya büyük bir ders verdi. Ancak işimiz daha bitmedi.

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28 Mayıs öncesi Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek daha! Bu kez sahnede PKK’lı Sozdar Avesta var: Öcalan’a özgürlük için oy istedi

Önümüzdeki günlerde, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri var. O inançtayım ki, halkımız ve Türkiye'de yaşayan tüm halklar, demokratik kesimler, kadın örgütleri, aydınlar, sanatçılar ve toplumun faşizme karşı olan tüm bileşenleri güçlerini birleştirecek, 28 Mayıs'ta bu faşizmi yıkacak."