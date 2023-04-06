06 Nisan 2023, Perşembe
AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak? AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023
AÖL sıanvları için geri sayım başladı. Öğenciler, sınavların onile mı, yüz yüze mıi yapılacağını araştırıyor. Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan tarihinde sona erdi. Peki, AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 13:45
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