MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?

Askerlik celp 2023 tarihleri ile ilgili son durum merak ediliyordu. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük deprem 10 ilimizde yıkıcı etkilere neden oldu. Yaşanan felaketin ardından askerlik vazifesini yerine getirmek için bekleyenler celp tarihlerinde herhangi bir erteleme var mı, yok mu öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 askerlik celp dönemleri değişti mi? Askerlik ertelendi mi?