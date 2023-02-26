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Haberler Galeri MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?

MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?

Askerlik celp 2023 tarihleri ile ilgili son durum merak ediliyordu. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük deprem 10 ilimizde yıkıcı etkilere neden oldu. Yaşanan felaketin ardından askerlik vazifesini yerine getirmek için bekleyenler celp tarihlerinde herhangi bir erteleme var mı, yok mu öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 askerlik celp dönemleri değişti mi? Askerlik ertelendi mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:49
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MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?

Askerlik celpleri ertelendi mi sorusu binlerce vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem sonrası 10 ilimizde ciddi hasarlar ve yıkımlar oluştu. Bu illerde ikamet eden ya da nüfusuna kayıtlı vatandaşların Mart ve Nisan 2023 tarihlerinde askerlik celpleri ileri bir tarihe ertelendi. İşte askerlik celpleri son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?

ASKERLİK CELPLERİ SON DURUM NE?

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

"06 Şubat 2023 tarihindeki depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden er ve bedelli askerlik statüsündeki yükümlülerin sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?

Er statüsünde 02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiştir. Ertelemesi yapılan yükümlülerden tabi oldukları celp döneminde silahaltına alınmayı talep edenlerin askere sevkleri yapılacaktır.

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MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHİ ERTELEME

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

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MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?

MART/NİSAN CELPLERİ NE ZAMANA ETRELENDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.