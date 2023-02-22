Devlet seferber devler sessiz! Bu ülkede servetlerine servet katan Koç, Sabancı, Anadolu Grubu, Ciner, Alarko, Eczacıbaşı, Kıraç Holding başını kuma gömdü

KOÇ VE SABANCI'YA BAK!

Mesela Türkiye'nin iki büyüğü... Sabancı ve Koç... Koç Holding'in toplam deprem yardımları 2 milyar lira. Kârı ne kadar? 2022'de 70 milyar TL. Bir önceki yıla göre kâr artışı yüzde 359.5. Yani holding kârının yüzde 3'ü bile olmayan bir kaynağı depreme ayırdı. Keza Sabancı Holding... Onlar da gıda, hijyen, barınma, mobil tuvalet konusunda ilk günden harekete geçse de bölgeye nakdi yardım yapmaktan imtina etti. Sabancı Holding'in kârı açıklanmadı ama bankasının kârı belli. Akbank geçen yıl kârını 2021'e göre yüzde 395 artırdı. 60 milyar TL kâr elde etti. Deprem bölgesinde kalıcı çözümlerin hayata geçmesi için yaptığı destek 650 milyon TL. Kârının yüzde 1'i.