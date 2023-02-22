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Haberler Galeri Devlet seferber devler sessiz! Bu ülkede servetlerine servet katan Koç, Sabancı, Anadolu Grubu, Ciner, Alarko, Eczacıbaşı, Kıraç Holding başını kuma gömdü

Devlet seferber devler sessiz! Bu ülkede servetlerine servet katan Koç, Sabancı, Anadolu Grubu, Ciner, Alarko, Eczacıbaşı, Kıraç Holding başını kuma gömdü

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde tüm büyük kanalların ortak katılımıyla toplanan 115 milyar TL, depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılacak. Yaralar, küçük yaştaki çocukların oyuncaklarını, okula eden öğrencilerin harçlıklarını, umre parasını yollayan yaşlıların katkılarıyla sarılacak. Ülke olarak çok zor bir durumdan geçtiğimiz şu günlerde, bu topraklarda servetine servet katan dev holdingler yardım kampanyasına gereken hassasiyeti göstermedi. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında dev şirketlerin bu süreçte pasif şekilde davranmasına tepki gösterirken; bu şirketlerin son 1 yıldaki karlarını ve deprem bölgesine yaptıkları yardım verilerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 10:02
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Devlet seferber devler sessiz! Bu ülkede servetlerine servet katan Koç, Sabancı, Anadolu Grubu, Ciner, Alarko, Eczacıbaşı, Kıraç Holding başını kuma gömdü
Türkiye'de 2022'de kâr rekoru kıran şirketler, iş depremzedelere yardıma gelince kafalarını kuma gömdü. Dev şirketlerin geçen yılki kârı yarım trilyonu geçti. Deprem yardımları ise devede kulak.
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Devlet seferber devler sessiz! Bu ülkede servetlerine servet katan Koç, Sabancı, Anadolu Grubu, Ciner, Alarko, Eczacıbaşı, Kıraç Holding başını kuma gömdü

Türkiye asrın felaketini yaşıyor. Şimdiye kadar bu ülkenin sırtından milyarları kazanan sermaye ne yapıyor?
Tamam, 6 Şubat'tan bu yana birçoğu gıdadan akaryakıta, çadırdan battaniyeye kadar pek çok ayni yardımda bulundu. Ama 2022'de kâr rekorları kıran şirketlerin yardımları 'devede kulak' kaldı. 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasının olduğu gün gördünüz.

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Devlet seferber devler sessiz! Bu ülkede servetlerine servet katan Koç, Sabancı, Anadolu Grubu, Ciner, Alarko, Eczacıbaşı, Kıraç Holding başını kuma gömdü

Birçoğu ölü taklidi yaptı. Halbuki, bakıyorsunuz 2022 bilançolarına... Hepsinin kârı arşa değmiş... Bugüne kadar bilanço açıklaması yapan borsadaki dev şirketlerin kârına bakalım. 2022'de 1 milyar liranın üzerinde kâr eden 40 şirket var. (Bir kısmı henüz açıklamadı) Açıklama yapanların kârı yarım trilyon liraya gelmiş durumda. 2021'de kârları 126.7 milyar iken, 2022'de 548.1 milyar liraya çıkmış. Artış yüzde 332.5. Yani enflasyonun beş katı... Peki ya yardımları?

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Devlet seferber devler sessiz! Bu ülkede servetlerine servet katan Koç, Sabancı, Anadolu Grubu, Ciner, Alarko, Eczacıbaşı, Kıraç Holding başını kuma gömdü

KOÇ VE SABANCI'YA BAK!
Mesela Türkiye'nin iki büyüğü... Sabancı ve Koç... Koç Holding'in toplam deprem yardımları 2 milyar lira. Kârı ne kadar? 2022'de 70 milyar TL. Bir önceki yıla göre kâr artışı yüzde 359.5. Yani holding kârının yüzde 3'ü bile olmayan bir kaynağı depreme ayırdı. Keza Sabancı Holding... Onlar da gıda, hijyen, barınma, mobil tuvalet konusunda ilk günden harekete geçse de bölgeye nakdi yardım yapmaktan imtina etti. Sabancı Holding'in kârı açıklanmadı ama bankasının kârı belli. Akbank geçen yıl kârını 2021'e göre yüzde 395 artırdı. 60 milyar TL kâr elde etti. Deprem bölgesinde kalıcı çözümlerin hayata geçmesi için yaptığı destek 650 milyon TL. Kârının yüzde 1'i.

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Devlet seferber devler sessiz! Bu ülkede servetlerine servet katan Koç, Sabancı, Anadolu Grubu, Ciner, Alarko, Eczacıbaşı, Kıraç Holding başını kuma gömdü

SES GELMEYEN DE ÇOK
Sadece Koç ve Sabancı da değil… Anadolu Holding, Doğan Holding, Akfen, Eczacıbaşı, Ciner Grubu, Kıraç Grup, Alarko'nun da onlardan pek farkı yok… Bu holdinglerin bir kısmı 2022 bilançosunu açıklamadı. O yüzden yardımlarıyla kârlarını mukayese etmek doğru olmaz. Ama 9 aylık bilançolarına baktığınızda, onların da kârı uçuyor.