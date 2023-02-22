HaberlerGaleriDevlet seferber devler sessiz! Bu ülkede servetlerine servet katan Koç, Sabancı, Anadolu Grubu, Ciner, Alarko, Eczacıbaşı, Kıraç Holding başını kuma gömdü
Devlet seferber devler sessiz! Bu ülkede servetlerine servet katan Koç, Sabancı, Anadolu Grubu, Ciner, Alarko, Eczacıbaşı, Kıraç Holding başını kuma gömdü
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde tüm büyük kanalların ortak katılımıyla toplanan 115 milyar TL, depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılacak. Yaralar, küçük yaştaki çocukların oyuncaklarını, okula eden öğrencilerin harçlıklarını, umre parasını yollayan yaşlıların katkılarıyla sarılacak. Ülke olarak çok zor bir durumdan geçtiğimiz şu günlerde, bu topraklarda servetine servet katan dev holdingler yardım kampanyasına gereken hassasiyeti göstermedi. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında dev şirketlerin bu süreçte pasif şekilde davranmasına tepki gösterirken; bu şirketlerin son 1 yıldaki karlarını ve deprem bölgesine yaptıkları yardım verilerini paylaştı.
Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:53Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 10:02