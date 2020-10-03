Pazartesi liseler açılıyor mu? Hangi sınıflar eğitime başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitim 21 Eylül'de kademeli olarak başlamıştı. En çok merak edilenlerden biri de tüm sınıfların hangi tarihte eğitime başlayacağı oldu. 5 Ekim'de yüz yüze eğitim detayları açıklandı. Peki, 5 Ekim'de hangi sınıflar başlayacak? Pazartesi liseler açılıyor mu? Meslek liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflar pazartesi açılacak mı? İşte merak edilenler...