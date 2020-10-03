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Haberler Galeri 5 Ekim'de hangi sınıflar başlayacak? Pazartesi liseler açılıyor mu? Meslek liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

5 Ekim'de hangi sınıflar başlayacak? Pazartesi liseler açılıyor mu? Meslek liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Eğitimde yeni dönem başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 21 Eylül'de anasınıfı ve 1 .sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim başlamıştı. Milyonlarca öğrenci ve velileri tarafınan tüm sınıfların ne zaman eğitime başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak sınıfların listesi duyuruldu. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 5 Ekim'de hangi sınıflar başlayacak? Pazartesi liseler açılıyor mu? Meslek liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflar pazartesi açılacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 12:51
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5 Ekim'de hangi sınıflar başlayacak? Pazartesi liseler açılıyor mu? Meslek liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Pazartesi liseler açılıyor mu? Hangi sınıflar eğitime başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitim 21 Eylül'de kademeli olarak başlamıştı. En çok merak edilenlerden biri de tüm sınıfların hangi tarihte eğitime başlayacağı oldu. 5 Ekim'de yüz yüze eğitim detayları açıklandı. Peki, 5 Ekim'de hangi sınıflar başlayacak? Pazartesi liseler açılıyor mu? Meslek liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflar pazartesi açılacak mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 Ekim'de hangi sınıflar başlayacak? Pazartesi liseler açılıyor mu? Meslek liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

5 EKİM'DE HANGİ SINIFLAR BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimine başlayacak.

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5 Ekim'de hangi sınıflar başlayacak? Pazartesi liseler açılıyor mu? Meslek liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

TÜM SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri haricinde diğer sınıfların ne zaman eğitime başlayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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5 Ekim'de hangi sınıflar başlayacak? Pazartesi liseler açılıyor mu? Meslek liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

MESLEK LİSESİ YÜZ YÜZ EĞİTİM DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime başlayacak meslek liseleri için meslek.eba.gov.tr internet adresi üzerinden detaylar açıklandı.

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5 Ekim'de hangi sınıflar başlayacak? Pazartesi liseler açılıyor mu? Meslek liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Buna göre;

1. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.

2. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi dışında kalan diğer meslek dersleri meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan "Çerçeve Öğretim Programları" içinde yer alan haftalık ders çizelgesindeki süresi kadar yüz yüze yapılacaktır.