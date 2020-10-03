HaberlerGaleri5 Ekim'de hangi sınıflar başlayacak? Pazartesi liseler açılıyor mu? Meslek liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
5 Ekim'de hangi sınıflar başlayacak? Pazartesi liseler açılıyor mu? Meslek liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
Eğitimde yeni dönem başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 21 Eylül'de anasınıfı ve 1 .sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim başlamıştı. Milyonlarca öğrenci ve velileri tarafınan tüm sınıfların ne zaman eğitime başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak sınıfların listesi duyuruldu. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 5 Ekim'de hangi sınıflar başlayacak? Pazartesi liseler açılıyor mu? Meslek liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflar pazartesi açılacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.10.2020 12:24Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 12:51