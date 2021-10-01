2022 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 sınav başvuru tarihleri!

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2022-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. 2022-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir: