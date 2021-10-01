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Haberler Galeri 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 sınav başvuru tarihleri!

2022 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 sınav başvuru tarihleri!

2022 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. ÖSYM sınav takvimi 2022 yılı için yoğun şekilde araştırılıyor. Milyonlarca kişinin giriş yapacağı sınavlarda, başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar; YKS, KPSS, DGS, ALES gibi sınavların hangi tarihte yapılacağını ve başvuruların ne zaman alınacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM her yıl sınav takvimi açıklayarak bu sorulara yanıt veriyor. Peki; 2022 ÖSYM sınav takvimi nasıl?

Giriş Tarihi: 01.10.2021 19:09 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 19:09
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2022 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 sınav başvuru tarihleri!

ÖSYM sınav takvimi 2022! YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin düzenlediği sınavların ne zaman yapılacağı merak edilen konuların başında geliyor. ÖSYM sistemine göre, Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak sınavlarda başarılı olmak isteyen milyonlarca aday YKS, KPSS, DGS, ALES gibi sınavlara giriş yapacak. Başvuru ve sınav tarihleri de ÖSYM tarafından belirlenen takvimle duyuruluyor. Peki; 2022 ÖSYM sınav takvimi nasıl?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 sınav başvuru tarihleri!

2022 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2022 başvuru tarihleri henüz belli değil. Bu sene başvurular 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edildi. 2022'nin ilk aylarında YKS başvurularının başlaması bekleniyor.

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2022 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 sınav başvuru tarihleri!

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

2022-2023 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2022-YKS'ye başvuru yapmak zorundadır.

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2022 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 sınav başvuru tarihleri!

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2022-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. 2022-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

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2022 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 sınav başvuru tarihleri!

2021-2022 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar