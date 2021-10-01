01 Ekim 2021, Cuma
2022 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 sınav başvuru tarihleri!
2022 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. ÖSYM sınav takvimi 2022 yılı için yoğun şekilde araştırılıyor. Milyonlarca kişinin giriş yapacağı sınavlarda, başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar; YKS, KPSS, DGS, ALES gibi sınavların hangi tarihte yapılacağını ve başvuruların ne zaman alınacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM her yıl sınav takvimi açıklayarak bu sorulara yanıt veriyor. Peki; 2022 ÖSYM sınav takvimi nasıl?
Giriş Tarihi: 01.10.2021 19:09 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 19:09
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