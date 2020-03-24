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Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü salgınını önlemek için yurt genelinde önlemler artırıldı. Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta görüldü. Bu gelişmelerin ardından birçok yeni tedbirler de uygulamaya sokuldu. Türkiye'nin corona virüsü ile mücadelesinde son gelişmeler neler? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayatını kaybedenlerin sayısını ve yeni vaka sayısını açıkladı. Peki, Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Türkiye'de yeni vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin corona virüsü mücadelesinde son durum....

Giriş Tarihi: 24.03.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 12:20
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Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....

Son dakika haberi... Türkiye'de 11 Mart'ta ilk corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. "Worldometer"de yer alan bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 382 bini geçti. Kovid-19 nedeniyle toplam 16 bin 565 kişi öldü ve 102 bin 431 kişi iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koa corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri aktardı. Peki, Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü yeni vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin corona virüsü ile mücadelesinde son durum...

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Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI

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Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 382 BİNİ GEÇTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 382 bini aştı.

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Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 382 bin 19 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 16 bin 565 kişi öldü ve 102 bin 431 kişi iyileşti.

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Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 277, Hong Kong'da 4, İtalya'da 6 bin 77, İspanya'da 2 bin 311, İran'da 1812, Fransa'da 860, ABD'de 582, İngiltere'de 335, Hollanda'da 213, Almanya'da 123, Güney Kore'de 120, İsviçre'de 120, Belçika'da 88, Japonya'da 50, Endonezya'da 49, Türkiye'de 37, Brezilya'da 34, İsveç'te 33, Filipinler'de 33, Kanada'da 24, Danimarka'da 24, Portekiz'de 23, Irak'ta 23, Avusturya'da 21, San Marino'da 20, Mısır'da 19, Ekvador'da 18, Cezayir'de 17, Yunanistan'da 17, Malezya'da 15, Norveç'te 10, Hindistan'da 10, Lüksemburg'da 8, Avustralya'da 8, Polonya'da 8, Macaristan'da 8, Romanya'da 7, İrlanda'da 6, Pakistan'da 6, Panama'da 6, Peru'da 5, Lübnan'da 4, Arjantin'de 4, Fas'ta 4, Burkina Faso 4, Tayland'da 4, Meksika'da 4, Arnavutluk'ta 4, Bulgaristan'da 3, Kolombiya'da 3, Ukrayna'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 3, Tunus 3, Slovenya'da 3, Bangladeş'te 3, Sırbistan'da 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Bahreyn'de 2, Porto Riko'da 2, Mauritius 2, Şili'de 2, Gana'da 2, Paraguay'da 2, Kuzey Makedonya'da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Küba, Nijerya, Martinik, Afganistan, Guadeloupe, Azerbaycan, Moldova, Andorra, Bosna Hersek, Litvanya, Hırvatistan, Rusya, İsrail, Çekya, Finlandiya, İzlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Zimbabve, Gambiya ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.