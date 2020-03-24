Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü salgınını önlemek için yurt genelinde önlemler artırıldı. Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta görüldü. Bu gelişmelerin ardından birçok yeni tedbirler de uygulamaya sokuldu. Türkiye'nin corona virüsü ile mücadelesinde son gelişmeler neler? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayatını kaybedenlerin sayısını ve yeni vaka sayısını açıkladı. Peki, Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Türkiye'de yeni vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin corona virüsü mücadelesinde son durum....

Giriş Tarihi: 24.03.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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